13:58
20 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Скільки українців отримують зарплати в конвертах: інформація від ДФС

      473 Читать новость на русском
      Скільки українців отримують зарплати в конвертах
      Скільки українців отримують зарплати в конвертах / 24 канал

      На сьогодні на кожному другому підприємстві в Україні "зарплати в конвертах" отримує половина або й більше працівників, заявив заступник голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов.

      Про це повідомляє "Обозреватель".

      "Є яскрава статистика з нашого боку. Кожна друга перевірка з питань офіційного працевлаштування закінчується з результатом. На кожному другому підприємстві – це 50% або більше – ми виявляємо неофіційних працівників", – розповів представник ДФС.

      Читайте також: Які ризики чорної зарплати та хто у програші – держава, роботодавець чи працівники?

      Бамбізов переконує, що держава планує посилити боротьбу з неофіційними зарплатами.

      Він також розповів, що протягом осені та у грудні 2018 року в Україні легально працевлаштували 500 тисяч людей. За цілий минулий рік ця цифра становила близько 600 тисяч. Так, за останні три місяці 2018 року було офіційно працевлаштовано 82% від числа працевлаштованих протягом року.

      Що таке "зарплати в конвертах" або ж "чорні зарплати"? Зарплати, які отримують неофіційно працевлаштовані робітники. Окрім того, існує варіант таких зарплат, коли людина працює офіційно, але офіційною зарплатою є лише частина її виплат на роботі, інша ж частина – це й буде "зарплата в конверті".

      Такі зарплати, перш за все, є поганими для працівників, адже це життя без будь-яких соціальних гарантій, а люди похилого віку позбавляються пенсій, хворі – лікарняних, безробітні – фінансової допомоги. Якщо людину завтра без будь-яких підстав звільнять з роботи, то вона навіть не зможе подати до суду.

      Теги: Новини України Мінімальна зарплата Робота Гроші Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      сьогодні , 12:01 Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      Повернись живим 1071
      Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      сьогодні , 11:00 Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      Віталій Дейнега 2867
      Компенсація за неякісне електропостачання: як вона діятиме
      сьогодні , 10:00 Компенсація за неякісне електропостачання: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 6696
      Челендж в мережі: чи змінилася Тимошенко за 10 років ?
      сьогодні , 08:40 Челендж в мережі: чи змінилася Тимошенко за 10 років ?
      Артем Овдієнко 3628
      Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      19 січня , 22:02 Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      Ukrainer 2407
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук