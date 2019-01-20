Скільки українців отримують зарплати в конвертах: інформація від ДФС
На сьогодні на кожному другому підприємстві в Україні "зарплати в конвертах" отримує половина або й більше працівників, заявив заступник голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов.
Про це повідомляє "Обозреватель".
"Є яскрава статистика з нашого боку. Кожна друга перевірка з питань офіційного працевлаштування закінчується з результатом. На кожному другому підприємстві – це 50% або більше – ми виявляємо неофіційних працівників", – розповів представник ДФС.
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Бамбізов переконує, що держава планує посилити боротьбу з неофіційними зарплатами.
Він також розповів, що протягом осені та у грудні 2018 року в Україні легально працевлаштували 500 тисяч людей. За цілий минулий рік ця цифра становила близько 600 тисяч. Так, за останні три місяці 2018 року було офіційно працевлаштовано 82% від числа працевлаштованих протягом року.
Що таке "зарплати в конвертах" або ж "чорні зарплати"? Зарплати, які отримують неофіційно працевлаштовані робітники. Окрім того, існує варіант таких зарплат, коли людина працює офіційно, але офіційною зарплатою є лише частина її виплат на роботі, інша ж частина – це й буде "зарплата в конверті".
Такі зарплати, перш за все, є поганими для працівників, адже це життя без будь-яких соціальних гарантій, а люди похилого віку позбавляються пенсій, хворі – лікарняних, безробітні – фінансової допомоги. Якщо людину завтра без будь-яких підстав звільнять з роботи, то вона навіть не зможе подати до суду.
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