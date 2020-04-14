Скільки українців підтримують ринок землі: нові дані

Майже 60% українців не підтримали голосування Верховної Ради за закон про продаж землі. Якби референдум щодо відкриття ринку землі відбувався найближчого тижня, майже 75% громадян проголосували би проти.

Про ставлення до законодавства про ринок землі в Україні свідчать результати опитування, проведеного КМІС.

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За його результатами, 26% опитаних підтримали голосування парламенту за закон про продаж землі, 60% – не підтримали.



Скільки українців підтримали голосування Ради за відкриття ринку землі / Скриншот зі сайту КМІС

Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення відбувався у найближчий тиждень, за нього б проголосували 26% українців, проти – 74%.



Як українці голосували б на референдумі / Скриншот зі сайту КМІС

Що відомо про опитування КМІС? Його провели з 7 по 11 квітня методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Опитали 2 тисячі респондентів віком від 18 років. До вибірки не входять тимчасово окуповані території.

Зверніть увагу! Рада ухвалила закон про ринок землі у ніч на 31 березня.



Що треба знати про ринок землі? / Інфографіка 24 каналу