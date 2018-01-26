Скільки українців прагнуть змінити політичних лідерів країни: несподівані дані

Оскома – чудове порівняння того, що відчуває український народ до політичного бомонду країни. Та найгірше у цьому плані Верховній Раді, бо в уявленні людей парламент – це не оскома. а нестерпний зубний біль.

67 % – стільком українцям набридли чиновницькі фізіономії і вони вважають, що країні потрібні нові політичні лідери. Кожен п'ятий вірить, що вони вже є в політиці.

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Президенту і Кабінету Міністрів не довіряє понад 60 % населення України. Цікаво, що у Верховної Ради практично такий самий рівень недовіри українців, як і російським ЗМІ – 76 та 77 % відповідно.



Рівень довіри українців до парламенту є таким, як і до російських ЗМІ

Найкращий баланс довіри серед українців у волонтерських організацій, Збройних Силах України і церкви.

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