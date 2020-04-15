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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Скільки українців припадає на одну "швидку", одне лікарняне ліжко та одного лікаря: шокуючі дані

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      В Україні – спалах пандемії COVID-19. Медики зафіксували вже майже 4 тисячі заражених. Однак чи вистачить лікарняних ліжок та лікарів-інфекціоністів для кожного – читайте далі.

      Машини швидкої допомоги

      У 2019 році в Україні було 2 тисячі 947 робочих автомобілів швидкої допомоги.

      Читайте також Чим займаються українці під час карантину: цікаві дані

      Однак на 1 авто швидкої допомоги припадає 14 тисяч 211 українців.


      Кількість машин швидкої допомоги в Україні / Фото: скриншот з відео

      Лікарняні ліжка

      В інфекційних відділеннях лікарень України – загалом 12 тисяч ліжок. В середньому на 1 таке місце припадає 3 тисячі 500 українців.


      На одне ліжко у лікарні претендує 3,5 тисячі українців / Фото: скриншот з відео

      ► Найкраща ситуація з інфекційними відділеннями в Одеській області. Там на 1 тисячу 900 ліжок припадає 1 тисяча 200 мешканців.


      Ситуація з лікарняними ліжками у Одесі / Фото: скриншот з відео

      ► Однак у Рівненській області ситуація протилежна. Там на 151 ліжко претендують 7 тисяч 600 жителів регіону.

      Зверніть увагу! 14 квітня 2020 року Віктор Ляшко повідомив в інтерв'ю виданню НВ, що в Україні є лише 5 тисяч ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

      Лікарі-інфекціоністи

      Загалом в Україні 3 тисячі 623 лікарі-інфекціоністи. Зокрема, це ще терапевти та педіатри. На 1 медичного спеціаліста припадає 11 тисяч 600 потенційних пацієнтів.


      Лікарів в Україні також не вистачає / Фото: скриншот з відео

      Дані: Слово і Діло

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Коронавірус в Україні Лікарня Рівне Новини Одеси Новини України
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