Скільки українців припадає на одну "швидку", одне лікарняне ліжко та одного лікаря: шокуючі дані
В Україні – спалах пандемії COVID-19. Медики зафіксували вже майже 4 тисячі заражених. Однак чи вистачить лікарняних ліжок та лікарів-інфекціоністів для кожного – читайте далі.
Машини швидкої допомоги
У 2019 році в Україні було 2 тисячі 947 робочих автомобілів швидкої допомоги.
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Однак на 1 авто швидкої допомоги припадає 14 тисяч 211 українців.
Кількість машин швидкої допомоги в Україні / Фото: скриншот з відео
Лікарняні ліжка
В інфекційних відділеннях лікарень України – загалом 12 тисяч ліжок. В середньому на 1 таке місце припадає 3 тисячі 500 українців.
На одне ліжко у лікарні претендує 3,5 тисячі українців / Фото: скриншот з відео
► Найкраща ситуація з інфекційними відділеннями в Одеській області. Там на 1 тисячу 900 ліжок припадає 1 тисяча 200 мешканців.
Ситуація з лікарняними ліжками у Одесі / Фото: скриншот з відео
► Однак у Рівненській області ситуація протилежна. Там на 151 ліжко претендують 7 тисяч 600 жителів регіону.
Зверніть увагу! 14 квітня 2020 року Віктор Ляшко повідомив в інтерв'ю виданню НВ, що в Україні є лише 5 тисяч ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.
Лікарі-інфекціоністи
Загалом в Україні 3 тисячі 623 лікарі-інфекціоністи. Зокрема, це ще терапевти та педіатри. На 1 медичного спеціаліста припадає 11 тисяч 600 потенційних пацієнтів.
Лікарів в Україні також не вистачає / Фото: скриншот з відео
Дані: Слово і Діло
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