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Скільки українців щороку покидають Україну: приголомшлива цифра

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Щороку мільйон українців виїжджають за кордон
Щороку мільйон українців виїжджають за кордон / 24 Канал

У Міністерстві закордонних справ України визнають, що на сьогодні в країні склалась катастрофічна ситуація з емігрантами.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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У нас дійсно катастрофічна ситуація – приблизно 1 мільйон українців виїжджають щороку,
– констатував глава МЗС в ефірі популярного ток-шоу.

За його словами, на жаль, ця тенденція зберігатиметься найближчим часом.

Клімкін навів статистичні дані, за якими, лише на території Польщі на сьогодні проживає 1,4 мільйона українців.

Лише впродовж трьох місяців – з березня по червень 2018-го Україну у пошуках роботи за кордоном покинули понад 250 тисяч громадян.

 

 

Теги: Новини України Павло Клімкін МЗС України Заробітчани
Джерело: 24 Канал
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