Скільки українців щороку покидають Україну: приголомшлива цифра
У Міністерстві закордонних справ України визнають, що на сьогодні в країні склалась катастрофічна ситуація з емігрантами.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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У нас дійсно катастрофічна ситуація – приблизно 1 мільйон українців виїжджають щороку,
– констатував глава МЗС в ефірі популярного ток-шоу.
За його словами, на жаль, ця тенденція зберігатиметься найближчим часом.
Клімкін навів статистичні дані, за якими, лише на території Польщі на сьогодні проживає 1,4 мільйона українців.
Лише впродовж трьох місяців – з березня по червень 2018-го Україну у пошуках роботи за кордоном покинули понад 250 тисяч громадян.
Джерело: 24 Канал
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