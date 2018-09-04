Скільки українців щороку покидають Україну: приголомшлива цифра

У Міністерстві закордонних справ України визнають, що на сьогодні в країні склалась катастрофічна ситуація з емігрантами.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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У нас дійсно катастрофічна ситуація – приблизно 1 мільйон українців виїжджають щороку,

– констатував глава МЗС в ефірі популярного ток-шоу.

За його словами, на жаль, ця тенденція зберігатиметься найближчим часом.

Клімкін навів статистичні дані, за якими, лише на території Польщі на сьогодні проживає 1,4 мільйона українців.

Лише впродовж трьох місяців – з березня по червень 2018-го Україну у пошуках роботи за кордоном покинули понад 250 тисяч громадян.