Скільки українців вважають себе здоровими

Здоровими себе вважають лише 48% українців проти 11% тих, які вважають свій стан здоров'я поганим і дуже поганим. 41% оцінює своє здоров'я як посереднє.

Про це повідомляє "Главком" з посилання на соціологів.

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Результати дослідження "Індекс здоров’я", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з фондом "Соціальні індикатори" при підтримці Міжнародного фонду "Відродження" свідчать, що дещо краще свій стан здоров’я оцінюють чоловіки, аніж жінки, і значно краще себе почувають молоді люди порівняно з літніми.



Показник індексу "Самооцінка стану здоров’я" показує всього лише суб’єктивне сприйняття українців, але демонструє, що респонденти з роками дають все вищу оцінку своєму здоров’ю: у 2016 році високо оцінювали стан свого здоров’я лише 39% українців, а у 2017 таких осіб було вже 47%.



З кожним роком все більше українців вважають себе здоровими

"Найвищий рівень задоволеності своїм здоров’ям в індустріальних регіонах, де більша частка працюючого населення (м. Київ (75%), Полтавська (63%), Харківська (55%) та Одеська (55%) області), а також в регіонах з високим рівнем міграції (Рівненська (57%), Львівська (56%) та Закарпатська (55%) області). Тоді як найнижчий рівень задоволеності – в Сумській (28%), Запорізькій (29%), Херсонській (34%) та Волинській (39%) областях", – зазначила завідувач Школи охорони здоров’я Національного університету Києво-Могилянська академія Тетяна Юрочко.

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