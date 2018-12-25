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      Скільки українців вважають себе здоровими

      96 Читать новость на русском
      Скільки українців вважають себе здоровими

      Здоровими себе вважають лише 48% українців проти 11% тих, які вважають свій стан здоров'я поганим і дуже поганим. 41% оцінює своє здоров'я як посереднє.

      Про це повідомляє "Главком" з посилання на соціологів. 

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      Результати дослідження "Індекс здоров’я", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з фондом "Соціальні індикатори" при підтримці Міжнародного фонду "Відродження" свідчать, що дещо краще свій стан здоров’я оцінюють чоловіки, аніж жінки, і значно краще себе почувають молоді люди порівняно з літніми.

      Показник індексу "Самооцінка стану здоров’я" показує всього лише суб’єктивне сприйняття українців, але демонструє, що респонденти з роками дають все вищу оцінку своєму здоров’ю: у 2016 році високо оцінювали стан свого здоров’я лише 39% українців, а у 2017 таких осіб було вже 47%. 

      Здорові люди
      З кожним роком все більше українців вважають себе здоровими

      "Найвищий рівень задоволеності своїм здоров’ям в індустріальних регіонах, де більша частка працюючого населення (м. Київ (75%), Полтавська (63%), Харківська (55%) та Одеська (55%) області), а також в регіонах з високим рівнем міграції (Рівненська (57%), Львівська (56%) та Закарпатська (55%) області). Тоді як найнижчий рівень задоволеності – в Сумській (28%), Запорізькій (29%), Херсонській (34%) та Волинській (39%) областях", – зазначила завідувач Школи охорони здоров’я Національного університету Києво-Могилянська академія Тетяна Юрочко.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Медицина Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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