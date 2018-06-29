Скільки українців вважають себе здоровими: несподівані результати

В Україні продовжує зберігатися сильний зв’язок між станом здоров’я і рівнем добробуту: чим кращий матеріальний рівень життя, тим більше тих, хто має хороше здоров’я.

Такий результат випливає з даних, які оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за результатами всеукраїнського опитування громадської думки "Самооцінка стану здоров'я населенням України".

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У дослідженні, яке проводилося з 18 по 30 травня, взяли участь понад дві тисячі осіб.

Соціологи стверджують, що кожна третя жінка вважає себе здоровою, а серед чоловіків – кожний другий. Все тому, що на самооцінку стану здоров'я впливає стать - в усіх вікових групах чоловіки оцінюють своє здоров’я дещо краще, аніж жінки.

Третина осіб оцінила своє здоров’я як добре або дуже добре, майже 40% – як посереднє та 19% вважають, що їхнє здоров’я погане або дуже погане.

Майже 70% молодих людей віком від 18 до 29 років почуваються добре. Цей показник знижується зі збільшенням віку. Таким чином, лише 8% людей старше 70 років оцінюють своє здоров’я добре.

Соціологи також зазначили, що на стан здоров’я впливає вищий рівень добробуту. Все тому, що він забезпечує кращі можливості для турботи про власне здоров’я, як профілактики захворювань, так і лікування.

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