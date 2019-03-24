Скільки українців вже підписали декларацію з лікарем і що робити тим, хто цього не зробив

26 мільйонів українців вже підписали декларації із сімейними лікарями. Тим, хто це не зробив, у Міністерстві охорони здоров’я радять поквапитись. Вже за тиждень для таких пацієнтів існуватимуть певні обмеження у доступі до медпослуг.

Досі держава за кожного пацієнта що не підписав декларації, але живе на території дільниці платила медзакладам по 120 гривень в рік. Гроші йшли і на зарплату лікарям, і на благоустрій установи.

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Відтак, рівно за тиждень міністерство охорони здоров'я припиняє фінансувати частину пацієнтів.

З першого квітня вже не буде оплата за так званий червоний список – це ті пацієнти, які не підписали декларації з лікарем,

– зазначила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вже за тиждень, у пацієнтів які не підписали декларації, можуть виникнути проблеми із записом не прийом. Адже, в першу чергу будуть обслуговувати тих, хто підписав договір із лікарем.

Держава гарантує надання медичних послуг у певному об’ємі. І держава немає права написати, що якщо ви не підпишете декларацію, то платіть гроші. І нема тарифів на це, ніхто їх не розробляв і немає підстав для цього. Держава за вас заплатить, вам не треба платити, але підпишіть декларацію,

– наголосив начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб.

Попри те, наголошують лікарі, у критичних ситуаціях, прийматимуть будь-кого.

Невідкладна допомога надається однозначно і безкоштовно, а якщо він прийшов без декларації, то будемо залучати складати,

– сказав сімейний лікар вищої категорії Тетяна Рак.

Укласти декларацію зі своїм сімейним лікарем можна будь-коли. Цей процес не має кінцевої дати. Загалом, у 2019 році 97% комунальних медкзакладів долучилися до реформи системи охорони здоров’я й наразі вже близько 25 мільйонів українців уклали декларації з лікарями.

Якщо є бажання змінити сімейного лікаря і підписати декларацію із іншим спеціалістом – це можна зробити у будь-який момент та абсолютно безкоштовно.

Що робити пацієнтам, які ще не підписали декларацію?

В ідеалі – обирати собі лікаря і підписувати.

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"З середини 2019 року оплати за медичні послуги сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів від Національної служби здоров'я будуть іти лише за тих людей, які підписали декларації. Якщо люди будуть категорично відмовлятись від підписання декларації, то їм, безумовно, не відмовлять у наданні медичної допомоги, особливо – у наданні невідкладної допомоги. Але щоб мати свого лікаря, який регулярно допомагатиме стежити за здоров’ям, щоб ставити йому питання про своє здоров’я, проходити планові обстеження – для цього потрібно підписати декларацію. Коли є потреба у невідкладній медичній допомозі, її нададуть навіть без декларації", – пояснив заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк.

За що не потрібно буде платити?

За консультації сімейного лікаря. За консультації вузькопрофільних спеціалістів, на які ви приходите за направленням сімейного лікаря. За кардіограму, за видалення новоутворень, за ендоскопічні дослідження та за операції одного дня. До списку безкоштовних послуг також входять 12 аналізів, не враховуючи загального аналізу крові, рентгену і мамографії, та 6 ультразвукових досліджень.

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Виклик "швидкої" також безкоштовний. "Служби екстреної медичної допомоги працюють так, як і працювали раніше. Цього року почнеться їх посилення, але на те, як вони реагуватимуть на виклики та приїжджатимуть до українців, це жодним чином не вплине. Ми почнемо посилення диспетчерських служб та команд "швидких" Але людям немає за що хвилюватись – на надання невідкладної допомоги це не вплине. Всі заяви із серії "якщо ви не підпишете декларацію – до вас не приїде швидка", це все – неправда. Екстрена медична допомога невідкладно надається всім, завжди, за будь-яких умов", – пояснив Ковтонюк.

Чи можна підписати декларацію із лікарем приватної клініки?

Можна. Головне, щоб ця клініка мала договір із НСЗУ. Єдиний нюанс із ними – уважно читати договір.

Загальне правило для приватних клінік: вони, як і комунальні клініки, мають договір із Національною службою здоров’я, де описано, який набір послуг вони надають безоплатно. Набір послуг зафіксований, і за контрактом з НСЗУ має надаватися скрізь однако і в повному обсязі. У рамках цього переліку – нічого платного бути не може. Приватні клініки можуть платно надавати інші послуги, які не входять у пакет первинної медичної допомоги, оплачений НСЗУ. Але це потрібно пояснити пацієнту,

– розповів Ковтонюк.

Ще один нюанс, на який варто зважати у приватних клініках – наявність вакцин для вакцинації. Історично вакцини не розподілялися у приватні медзаклади. "Зараз ми інтегруємо приватні заклади у систему, щоб людина могла вибирати, де хоче отримувати медичні послуги, звертатися до приватних медзакладів і не платити за це. Ми почали змінювати правове поле; постановою Кабміну зобов’язали розподіляти вакцини і на приватні заклади, вжили принцип — "вакцина йде за дитиною", а не за медзакладом. Це стосується не лише закладів первинної медичної допомоги, а і пологових будинків, де у перші ж години життя діткам треба давати вакцину БЦЖ від туберкульозу. Але виконання цієї постанови поки залишає бажати кращого", – сказав заступник міністра.



Декларацію з лікарем вже підписали 25 мільйонів українців

У МОЗ визнають цю проблему: багато приватних медзакладів не можуть отримати вакцини. Але запевняють: міністерство працює над її вирішенням. "Зараз ми майже завершили роботу над чітким порядком розподілу і отримання цих вакцин, щоб на це не впливав більше людський фактор, і щоб у всіх приватних закладах та лікарів, які займаються приватною практикою, були вакцини. Скоро проблема буде вирішена", – додав Ковтонюк.

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За його словами, коли українці стикаються із тим, що десь вакцин немає – потрібно звертатись на телефон контакт-центру Національної служби здоров’я — 1677. Туди потрібно дзвонити і повідомляти, бо це, фактично, є невиконанням договору із НСЗУ. "Не для того, щоб покарати заклад, а для того, щоб НСЗУ і МОЗ розуміли ситуацію і могли вирішити проблему. Деякі приватні заклади налагодили співпрацю з комунальними закладами первинної медичної допомоги, куди їх пацієнти можуть піти і отримати вакцину, поки вони ще розподіляються за територіальним принципом. Але це – тимчасове рішення", – сказав заступник міністра.