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Скільки українців за надання російській мові статусу другої державної: неочікувані цифри

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Як можна розпізнати колишнього регіонала. Все дуже просто: кожен із них свого часу маніпулював мовним питанням. Мовляв, щось десь там в Україні дуже "ущемляють". Насправді все дуже просто: російською мовою вільно спілкуються, але необхідно знати і державну – особливо посадовцям та політикам.

30% – така кількість українців за надання російській мові статусу другої державної.

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Ще 20 років тому за державну російську проголосувала б половина українців. У західних регіонах України лише 4% населення схвалює державний статус російської мови. У центральних регіонах до статусу другої державної лояльні 22% населення. На Півдні і Донбасі цей показник різко зростає до 55%.

ставлення доросійської мови
Хто схвалює державний статус російської мови в Україні

Російською мовою розмовляють 24,4% українців.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут.

Теги: Новини України мовне питання статистика
Джерело: 24 Канал
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