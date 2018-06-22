Скільки українців за надання російській мові статусу другої державної: неочікувані цифри

Як можна розпізнати колишнього регіонала. Все дуже просто: кожен із них свого часу маніпулював мовним питанням. Мовляв, щось десь там в Україні дуже "ущемляють". Насправді все дуже просто: російською мовою вільно спілкуються, але необхідно знати і державну – особливо посадовцям та політикам.

30% – така кількість українців за надання російській мові статусу другої державної. Читайте також: Яке місце посіла Україна у рейтингу країн за кількістю зброї у цивільного населення Ще 20 років тому за державну російську проголосувала б половина українців. У західних регіонах України лише 4% населення схвалює державний статус російської мови. У центральних регіонах до статусу другої державної лояльні 22% населення. На Півдні і Донбасі цей показник різко зростає до 55%.

Хто схвалює державний статус російської мови в Україні Російською мовою розмовляють 24,4% українців. Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут.