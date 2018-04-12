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МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

Скільки українців захоплюються Сталіним і СРСР

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Кожен сьомий українець з повагою, симпатією чи захопленням ставиться до колишнього диктатора СРСР Йосипа Сталіна.

В РФ захоплення диктатором висловили 40% росіян. Взагалі байдуже на Сталіна 30% українців. Майже половина відповіли (42%), що Сталін асоціюється їм з відразою, страхом і ненавистю.


Прихильники Сталіна

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У той же час, "Мудрим керівником" Сталіна в Україні вважає 28% населення. 77% українців назвали диктатора жорстоким і нелюдським тираном. Хотіли б мати правителя подібного до Сталіна 23% українців.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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