Скільки українців захоплюються Сталіним і СРСР
Кожен сьомий українець з повагою, симпатією чи захопленням ставиться до колишнього диктатора СРСР Йосипа Сталіна.
В РФ захоплення диктатором висловили 40% росіян. Взагалі байдуже на Сталіна 30% українців. Майже половина відповіли (42%), що Сталін асоціюється їм з відразою, страхом і ненавистю.
Прихильники Сталіна
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У той же час, "Мудрим керівником" Сталіна в Україні вважає 28% населення. 77% українців назвали диктатора жорстоким і нелюдським тираном. Хотіли б мати правителя подібного до Сталіна 23% українців.
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Джерело: 24 Канал
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