Скільки українців захворіли на кір за рік: тривожні дані

З початку року на кір захворіли більше 52 тисяч українців – 33 тисячі дітей та 19349 дорослих.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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У відомстві наголосили, що вакцинація – єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності. Найбільший рівень захворюваності в тих регіонах, де найменше охоплення планової вакцинації.

"З початку року найвищі показники захворюваності у Львівській (всього 11 429 людей: 3 228 дорослих і 8 201 дитина), Івано-Франківській (всього 5 420 людей: 1 442 дорослих і 3 978 дітей), Закарпатській (всього 4 621 людина: 962 дорослих і 3 659 дітей), Тернопільській (всього 3 513 людей: 1 200 дорослих і 2 313 дітей), Вінницькій (всього 3 211 людей: 1 116 дорослих і 2 095 дітей) та Чернівецькій (всього 3 182 людини: 1 050 дорослих і 2 132 дитини) областях", – йдеться у повідомленні.

Також зазначили, що від початку року через кір померли шістнадцять людей, дванадцять дітей і четверо дорослих.



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