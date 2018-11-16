Скільки українців заробляють більше 15 тисяч гривень на місяць

В Україні мінімальну зарплату у розмірі 3723 гривні у вересні мали 7,4% штатних працівників. А зарплату у розмірі більше 15 000 гривень отримав більший відсоток українців.

Про це свідчать дані на офіційному сайті Державної служби статистики.

Частка працівників із зарплатою від 3723 до 6000 гривень становила 39,5%, а більше 6000 гривень отримують 53,1% працівників в Україні.

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Нарахована зарплата перевищувала 10 000 гривень у 26,8% штатних працівників. Серед них було 11,8%, які отримували більше15000 гривень.



Статистика про розміри зарплат в Україні та кількість людей, які їх отримують

До слова, в Україні з 1 січня 2019 року майже на третину підвищать зарплати для правоохоронців та рятувальників.