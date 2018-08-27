Скільки українців живуть і працюють в Польщі: посол озвучив цифру

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявляє, що у Польщі проживає і працює понад один мільйон українців.

Про це він повідомив під час засідання прес-клубу МЗС в рамках щорічної наради послів України в іноземних державах, повідомляє "Радіо Свобода".

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"Зараз в Польщі проживає, працює понад мільйон українців. Точних даних немає", – зазначив посол.

За його словами, інформація, яка існує, ґрунтується на кількості виданих національних віз, дозволів на роботу або дозволів на проживання.

Точно можу сказати, що кількість українців, які приходять до наших консульських установ, зросла в кілька, в десятки разів,

– наголосив Дещиця.

Посол підкреслив, що українські заробітчани в Польщі здійснюють такі грошові маніпуляції: платять кошти у польську казну, податки – у пенсійний фонд Польщі, а також частину грошей переводять до України. Також посол додав, що за його даними "карту" поляка в Польщі отримали приблизно 200 тисяч українців, проте, зазначив, що точні дані потрібно уточнювати у польської сторони.

Нагадаємо, три чверті українських заробітчан у Польщі отримують щонайменше 2,5 тисячі злотих у місяць, що приблизно дорівнює 675 доларам або 19 тисячам гривень. Як передає ТСН з посиланням на компанію з працевлаштування Personnel Service, 45% українців заробляють понад 3 тисячі злотих, тобто понад 810 доларів або 22,6 тисяч гривень.