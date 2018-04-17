Скільки українців живуть, працюють і навчаються у Польщі: названо цифру

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло назвав цифру, скільки українців живуть, працюють і навчаються у Польщі.

Про це пише Інтерфакс.

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"2 млн українських громадян, які працюють, проживають і навчаються в Польщі", – повідомив він.

Посол підкреслив, що трудова міграція є корисним явищем не тільки для Польщі, а й для України.

Українці надсилають заощадження своїм сім'ям в Україну. Згідно з оцінками, за минулий рік з Польщі в Україну було перераховано майже 100 мільярдів грн,

– додав польський дипломат.