Скільки в рік зароблятиме українець на землі після зняття мораторію: цікаві дані

В Україні тема земельної реформи набула колосальної міфологізації. Існують міфи, пов’язані зі скасуванням мораторію, якими лякають українців. Наприклад, начебто, після зняття мораторію українці продадуть свої землі за безцінь і залишаться ні з чим.

Пояснив його безпідставність на простому прикладі у своєму блозі "Економіка майбутнього" Роман Семенуха.

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За його словами, сьогодні український селянин, пенсіонер раз на рік в середньому отримує близько 7 тисяч гривень за пай. Звісно, це хороший бонус на фоні мінімальної пенсії у 1452 гривні. Утім, власники паїв навіть уявлення не мають, що після зняття мораторію зможуть отримувати за свою землю понад 60 тисяч на рік.

"У такому разі власник землі буде вирішувати, кому віддавати землю в оренду. Адже почне працювати ринок, з’явиться конкуренція, яка й стимулюватиме зростання вартості землі. То чи буде власник продавати землю, тим паче, за безцінь – якщо за неї можна буде отримувати великі кошти ще багато років? Очевидно, що ні. Наші люди вміють не тільки важко працювати, а й рахувати свої гроші", – зазначив Семенуха.

Також він запевнив, що підтвердити ці слова може і закордонний досвід.

Ані Болгарія, ані Грузія чи Естонія не втратили своїх земель після скасування мораторію. До них зайшли іноземні аграрії, а ціна гектару зросла до тисячі доларів. ЗемлІ, як виявилось, іноземцям потрібно в рази менше, аніж місцевим фермерам,

– ствердив журналіст.

Він наголосив, що українські землі надто розрізнені – консолідованих земельних банків розміром хоча б у тисячу гектарів сьогодні немає. Одне українське поле може мати двадцять власників, і цей фактор відлякуватиме іноземців. Не слід забувати і про інше: іноземний інвестор бачить ризики, пов’язані із бюрократією, непрозорістю українського законодавства, політичною нестабільністю в Україні.

Відео повного випуску відеоблогу Романа Семенухи "Економіка майбутнього" за 9 червня 2018