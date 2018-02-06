10:09
6 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рамзан Сонцесяйний – винахідник нового способу майнінгу. П'яні російські птахи
Вєсті Кремля
23:07, 5 лютого
Вєсті. UA. Дорогі забаганки українського радикала. Нова поява соратників Віктора Легітимного
Вєсті.UA
20:53, 5 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як зароджувалось FM-радіо
Згадати все
19:51, 5 лютого
Телеканал новин 24 Новини Цифра
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Скільки в Україні автомобілів на "євробляхах" та скільки з них з порушенням терміну транзиту: шокуючі цифри

07:10, сьогодні 994 Читать новость на русском

"Євробляхи", напевно після вигуку Олега Ляшка "скотиняки", – найпопулярніше слово останніх років. Традиційно у всього нашумівшого є як прихильники, так і противники. Але те, що транспортних засобів на іноземній реєстрації багато і не мало з них перебувають на території України не зовсім законно – це факт.

До України в 2017 році було ввезено близько мільйона транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них понад 209,6 тисячі автомобілів ввезено у режимі "транзит" та майже 748,9 тисячі одиниць транспорту – у режимі "тимчасового ввезення".

Читайте також: Скільки фірм українських чиновників перебувають в офшорах: вражаючі цифри

Найбільше таких автомобілів їздить по країні на польсктих номерах – 110,7 тисячі. Понад 50 тисяч автівок роз'їжджають на литовських "бляхах". На німецьких номерах Україною їздить 19,8 тисячі автомобілів. Ще 14,1 тисячі – на болгарських і 13,1 тисячі транспортних засобів на чеських "бляхах".

Станом на 31 січня на митній території України перебуває майже 425,4 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну транзиту – більше ніж 246,4 тисячі автомобілів.

Майже чверть мільйона автомобілів на іноземній реєстрації із порушенням терміну
Майже чверть мільйона автомобілів на іноземній реєстрації із порушенням терміну транзиту

Загалом, упродовж 2017 року співробітниками митниці ДФС у відношенні громадян за статтею 470 Митного кодексу України (порушення термінів транзиту) складено 18 394 протоколи, за якими стягнено 109,3 мільйона гривень штрафів. За статтею 481 Митного кодексу України (порушення термінів тимчасового ввезення) – 4 360 протоколів із загальною сумою штрафів на 56,3 мільйона гривень.

Теги: Новини України Державна митна служба Іноземні номери
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
В українців може з’явитися ще один вихідний
 13 листопада 2017 , 16:48
Путіну запропонували вигідний план капітуляції: екс-глава розвідки розповів деталі
 23 січня , 10:59
Міграційна служба запускає додаткову лінію для друку закордонних паспортів
 10 січня , 17:00
Скільки українців підлягають призову на військову службу: шокуючі дані
 21 вересня 2017 , 08:20
Як українці ставляться до ідеї надати російській мові офіційного статусу: дані у цифрах
6 вересня 2017 , 00:26
Скільки європейців підтримують вступ України до НАТО: вражаючі дані
 19 вересня 2017 , 09:02
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук