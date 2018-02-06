Скільки в Україні автомобілів на "євробляхах" та скільки з них з порушенням терміну транзиту: шокуючі цифри

"Євробляхи", напевно після вигуку Олега Ляшка "скотиняки", – найпопулярніше слово останніх років. Традиційно у всього нашумівшого є як прихильники, так і противники. Але те, що транспортних засобів на іноземній реєстрації багато і не мало з них перебувають на території України не зовсім законно – це факт.

До України в 2017 році було ввезено близько мільйона транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них понад 209,6 тисячі автомобілів ввезено у режимі "транзит" та майже 748,9 тисячі одиниць транспорту – у режимі "тимчасового ввезення".

Читайте також: Скільки фірм українських чиновників перебувають в офшорах: вражаючі цифри

Найбільше таких автомобілів їздить по країні на польсктих номерах – 110,7 тисячі. Понад 50 тисяч автівок роз'їжджають на литовських "бляхах". На німецьких номерах Україною їздить 19,8 тисячі автомобілів. Ще 14,1 тисячі – на болгарських і 13,1 тисячі транспортних засобів на чеських "бляхах".

Станом на 31 січня на митній території України перебуває майже 425,4 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну транзиту – більше ніж 246,4 тисячі автомобілів.



Майже чверть мільйона автомобілів на іноземній реєстрації із порушенням терміну транзиту

Загалом, упродовж 2017 року співробітниками митниці ДФС у відношенні громадян за статтею 470 Митного кодексу України (порушення термінів транзиту) складено 18 394 протоколи, за якими стягнено 109,3 мільйона гривень штрафів. За статтею 481 Митного кодексу України (порушення термінів тимчасового ввезення) – 4 360 протоколів із загальною сумою штрафів на 56,3 мільйона гривень.