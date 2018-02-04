Скільки в Україні автомобілів на "єврономерах" перебувають незаконно: вражаюча цифра

За даними Державної фіскальної служби понад 246,4 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

Як йдеться в повідомленні ДФС, протягом 2017 року в Україну було ввезено понад 958,5 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них понад 209,6 тисяч авто ввезено у режимі "транзиту" та майже 748,9 тисяч автомобілів – у режимі "тимчасового ввезення".

"Станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246,4 тисяч автомобілів", – йдеться в повідомленні фіскалів.

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ТОП-5 країн-членів ЄС, з яких були завезені транспортні засоби (станом на 31 січня 2018 року):

Польща – 110,7 тисяч авто

Литва – 51,7 тисяч авто

Німеччина – 19,8 тисяч авто

Болгарія – 14,1 тисяч авто

Чехія –13,1 тисяч авто

"Загалом, упродовж 2017 року митницями ДФС у відношенні громадян за ст. 470 Митного кодексу України (порушення термінів транзиту) складено 18394 протоколи, за якими застосовано 109,3 мільйонів гривень штрафів. За ст. 481 Митного кодексу України (порушення термінів тимчасового ввезення) – 4360 протоколів із сумою штрафів на 56,3 мільйонів гривень", – повідомили у ДФС.