Скільки в Україні офіційних переселенців

У Міністерстві соціальної політики України назвали число зареєстрованих переселенців з Криму і Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

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За тиждень кількість зареєстрованих переселенців збільшилася на 708 осіб.

"Станом на 27 серпня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 518 283 переселенці з окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", – йдеться у повідомленні.

До слова, напередодні Верховний суд України визнав отримання біометричного паспорту прямим обов'язком громадянина України, і релігійні переконання не можуть бути підставою, щоб порушувати цю вимогу.