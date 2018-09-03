Скільки в Україні офіційних переселенців: нові дані

В Україні станом на 3 вересня 2018 року на обліку перебувають 1 мільйон 519 тисяч 132 внутрішньо переміщені особи із Донбасу та Криму.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

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Станом на 3 вересня 2018 року за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій взято на облік 1 млн 519 тисяч 132 переселенці з окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим,

– йдеться у повідомленні.

Інформації про виплату допомоги на оренду житла та оплату комунальних послуг внутрішнім переселенцям наразі немає.

Нагадаємо, наприкінці серпня на обліку перебували 1 518 283 зареєстровані переселенці.