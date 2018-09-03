16:34
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Скільки в Україні офіційних переселенців: нові дані

787 Читать новость на русском
В Україні зареєстровано майже 1,52 млн внутрішніх переселенців
В Україні зареєстровано майже 1,52 млн внутрішніх переселенців / Фото з відкритих джерел

В Україні станом на 3 вересня 2018 року на обліку перебувають 1 мільйон 519 тисяч 132 внутрішньо переміщені особи із Донбасу та Криму.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Читайте також: Верховний суд не дозволив переселенцям голосувати на місцевих виборах

Станом на 3 вересня 2018 року за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій взято на облік 1 млн 519 тисяч 132 переселенці з окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим,
– йдеться у повідомленні.

Інформації про виплату допомоги на оренду житла та оплату комунальних послуг внутрішнім переселенцям наразі немає.

Нагадаємо, наприкінці серпня на обліку перебували 1 518 283 зареєстровані переселенці.

Теги: Новини України Міністерство соціальної політики біженці
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
сьогодні, 16:00 Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
Вікторія Войціцька
Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
сьогодні, 15:02 Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
Андрій Воропаєв
"Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": як концерт Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
сьогодні, 14:20 "Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": як концерт Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
Уляна Корицька
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 13:28 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
сьогодні, 13:00 Безпорадність нової патрульної поліції: чому копи дозволяють п'яним мажорам себе принижувати
Тетяна Мартинюк
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Верховна Рада схвалила закон про введення "єдиного вікна" на митниці: що передбачає документ
 5 липня , 11:19
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Зуб даємо, буде круто". "Карпати" презентували оригінальний проморолик на матч проти "Чорноморця"
 2 вересня 2016 , 20:28
"Динамо" робило пропозицію щодо результативного хавбека "Атлетіко"
 13 лютого 2017 , 17:38
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук