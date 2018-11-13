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      Скільки в Україні офіційних переселенців: відома нова кількість

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      В Україні офіційно зареєстровано понад 1,5 мільйона переселенців
      В Україні офіційно зареєстровано понад 1,5 мільйона переселенців / Фото з відкритих джерел

      В Україні продовжує зростати кількість переселенців. Станом на листопад 2018 року на обліку перебувають понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб з окупованого Росією Донбасу та Криму.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

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      Станом на 12 листопада 2018 року взято на облік 1 521 038 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим,
      – йдеться у повідомленні.

      Зазначимо, за останній тиждень кількість зареєстрованих переселенців збільшилася на понад пів тисячі осіб.

      До слова, станом на вересень 2018 року на обліку перебували 1 519 132 внутрішньо переміщені особи із Донбасу та Криму.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Міністерство соціальної політики біженці Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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