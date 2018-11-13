Скільки в Україні офіційних переселенців: відома нова кількість

В Україні продовжує зростати кількість переселенців. Станом на листопад 2018 року на обліку перебувають понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб з окупованого Росією Донбасу та Криму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Читайте також: Як ветеранам та переселенцям отримати житло: покрокова інструкція

Станом на 12 листопада 2018 року взято на облік 1 521 038 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за останній тиждень кількість зареєстрованих переселенців збільшилася на понад пів тисячі осіб.

До слова, станом на вересень 2018 року на обліку перебували 1 519 132 внутрішньо переміщені особи із Донбасу та Криму.