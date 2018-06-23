Скільки в Україні пристроїв, які підтримують Apple Pay: експерт озвучив цифру

Понад 2 мільйони пристроїв, які підтримують систему безконтактних платежів Apple Pay, налічується в Україні. Повідомляється, що починаючи з моделі iPhone SE, всі пристрої підтримують Apple Pay.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" інженер-менеджер В2В рішень Apple компанії "АСБІС-Україна" Олексій Дубов.

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"Починаючи з моделі iPhone SE, всі пристрої підтримують Apple Pay. Крім того, платежі можна здійснювати за допомогою наручного годинника Apple Watch. Всього в Україні приблизно близько 2 млн пристроїв на руках у користувачів, що підтримують систему безконтактних платежів", – сказав він під час конференції ASBIS HUB 2018. Tech Talks в Києві.

Співрозмовник не має даних про кількість пристроїв, які безпосередньо підключили зазначену послугу за місяць з моменту її запуску в Україні, а також про кількість здійснених платежів.

У той же час він зазначив, що в Україні за світовими мірками дуже розвинена торговельна мережа для прийому таких платежів. Відповідно подальший розвиток системи Apple Pay буде залежати від швидкості підключення до нього українських банків.