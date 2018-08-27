Скільки в Україні залишилось боржників за аліментами

На 23 серпня у регіонах України в органах Державної виконавчої служби було зареєстровано 488,3 тисячі документів щодо стягнення аліментів.

У порівнянні з початком року їх кількість скоротилася на 43,6 тисячі, повідомила заступник Міністра юстиції Світлана Глущенко.

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Завдяки новому законодавству, активній позиції Мін’юсту щодо захисту прав дітей і роботі державних виконавців зараз маємо на 43,6 тисячі менше виконавчих документів щодо стягнення аліментів,

– йдеться у повідомленні.

За її словами, понад 33 тисячі сімей досягли згоди щодо сплати аліментів і відкликали виконавчі документи у зв’язку з відсутністю претензій до боржника.

На початку року загалом по Україні в органах державної виконавчої служби перебувало на виконанні 531,7 тисячі документів про стягнення аліментів.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Закон посилює відповідальність за несплату аліментів та збільшує термін звернення і період, за який може бути стягнуто аліменти.