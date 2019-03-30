Скільки в Україні жінок-мільйонерів: вражаючі цифри

В Україні станом на березень 2019 року проживає щонайменше 1120 громадян, доходи яких перевищують 1 мільйон гривень. Серед них – 40% жінки.

Кампанія з декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році, ще триває, тому це не остаточні цифри, зауважує Державна фіскальна служба. Наразі українці подали вже понад 100 тисяч декларацій.

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Цікаві факти про українців-мільйонерів:

Найстаршому українському мільйонеру 83 роки, а наймолодшому – 18 років.

Найбільше мільйонерів у Києві – 396 осіб. На другому місці Харківська область – 101 особа, а на третьому – Дніпропетровська з 96 мільйонерами.

40% мільйонерів – жінки віком від 18 до 78 років. Наймолодша з них задекларувала дохід від успадкування майна.



Скільки в Україні мільйонерів та хто вони

Понад 500 мільйонів гривень задекларував житель Дніпра, який отримав у подарунок майно від близького члена сім’ї. Це найбільша сума оподатковуваних доходів.

Найбільші суми податку сплатили мешканці Києва – 3,5 мільйона гривень від операцій з інвестиційними активами. На другому місці – податки жителів Сумської області – 2,7 мільйона гривень доходів, отриманих з джерел за межами України у вигляді роялті.

35% мільйонерів декларували доходи від операцій з продажу (обміну) майна, 24% – отримання інших оподатковуваних доходів та 20% – від надання майна в оренду (суборенду).

До якого числа можна подавати декларації? Українці можуть задекларувати отримані доходи за 2018 рік до 2 травня 2019 року. Після цього податківці оприлюднять остаточні результати щодо кількості мільйонерів в Україні.