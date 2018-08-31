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Скільки в Україні зникло людей за роки війни: шокуючі дані

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31 серпня у світі згадують зниклих безвісти і жертв насильницьких зникнень. За даними правоохоронців у 80% пошуки завершуються успішно. Однак, такого не скажеш про тих, хто зник безвісти внаслідок російської окупації.

Консультанти Служби розшуку дітей у тиждень приймають десятки телефонних дзвінків з проханням знайти неповнолітніх.

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Вони збирають інформацію про зниклих, шукають свідків, які могли бачити дітей. За 17 років роботи громадська організація "Магнолія" допомогла розшукати понад 1700 дітей. Тут переконують, якщо дитина довго не виходить на зв'язок, зволікати не варто.

Найперше і найголовніше, що варто робити в такій ситуації – це звісно звернутися до поліції і написати письмову заяву про те, що зникла людина. Якщо ж мова йде про неповнолітню дитину, то звісно звертайтесь за номером "116000" – це номер Гарячої лінії з питань розшуку,
– заявила журналістка Служби розшуку дітей Юлія Дунаєвська.

Рідних запевняють не втрачати надій, навіть, якщо пошуки тривають роками. У 85 % пошукових справ – успішні.

Куди важче знайти тих, хто зник на Донбасі та в анексованому Криму. Про це під посольством Російської Федерації ще раз нагадали активісти. На воротах розвісили одяг та інші речі, що символізують зниклих. За більше ніж 4 роки лише на півострові зникли 44 людини, і більшість з них – це кримські татари. Шістьох кримчан знайшли мертвими.

Потрібен закон про правовий статус зниклих безвісти. Він дозволить зробити реєстр осіб, що зникли безвісти за особливих обставин, які дозволять, по-перше, обліковувати кількість таких осіб. А по-друге, дуже важливо, збирати інформацію, що дозволяє відшкодовувати осіб зниклих безвісти,
– наголосила менеджерка з адвокації Центру інформації про права людини Альона Лунєва.

А на Донбасі з початку війни зникли близько 300 людей – це інформація українських правоохоронців. У міжнародному комітеті Червоного Хреста кажуть, що насправді їх понад тисячу. Щоб з'ясувати справжню статистику, Міністерство юстиції у співпраці з громадськими організаціями і правоохоронцями, вже почало створювати єдиний реєстр.

Автор: Олена Кук, Марина Молька
Теги: Новини України Війна на Донбасі Анексія Криму Новини Криму Поліція
Джерело: 24 канал
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