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      Скільки в ЗСУ професійних військових та чи служать строковики в ООС: коментар Полторака

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      ЗСУ майже повністю складаються з контрактників
      ЗСУ майже повністю складаються з контрактників / Facebook / 36 окрема бригада морської піхоти

      Особовий склад Збройних сил України на 92% складається з професійних військових. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак.

      "Решта – це приблизно 20 тисяч – є строковиками, які не виконують завдань у районі ООС", – наполягає Полторак. Про це повідомив офіційний інформаційний ресурс Міноборони "Армія Inform" у понеділок, 19 серпня.

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      За словами міністра, професіоналізація ЗСУ – ключове питання, для реалізації якого опорним елементом є зміна системи підготовки кадрів.

      Її треба було змінювати кардинально. Наші військові "виші" надто відірвані від практики. І це не дає змоги офіцеру приймати правильні рішення,
      – заявив Полторак.

      На його думку, особливо ця відірваність була помітною на початку російської агресії: "На жаль, багато викладачів уміли воювати тільки на картах". І ось до такого викладача потрапляв, наприклад, офіцер, який пройшов АТО, воював і приймав рішення на полі бою.

      Полторак
      Степан Полторак зазначив, що строковики в ООС не служать

      Тепер же у Міноборони залучають до викладання та підготовки бійців досвідчених бойових офіцерів. Успішно переймають також іноземний досвід: "Тільки у США наразі навчаються понад 70 наших військовослужбовців".

      Лондонський Міжнародний інститут стратегічних досліджень у своєму виданні The Military Balance 2018 року зазначає, що ЗСУ налічують 204 тисячі військових, серед яких: 145 тисяч у Сухопутних військах, 6 тисяч у Морських та 45 тисяч у Повітряних силах, 8 у Десантно-штурмових військах, і певна (це секретна інформація) кількість у Силах Спеціальних операцій.

      Зауважимо, що президент Володимир Зеленський в день своєї інавгурації вимагав відставки міністра оборони Степана Полторака. Загалом весь уряд складе повноваження перед новою Верховною Радою, перше засідання якої запланували на 29 серпня 2019 року.

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      Теги: Новини України Степан Полторак Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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