Скільки відеозвернень здійснив Путін під час президентського правління: приголомшлива цифра

30 – стільки відеозвернень здійснив тандем Путін-Медвєдєв на президентській посаді за 18 років правління, не враховуючи президентських привітань.

Найчастіше Путін звертався з приводу виборів та референдумів. Найдовше збирання було влітку у 2014 році після анексії Криму. Путін тоді промовив 4 378 слів.

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На 1200 слів менше – знадобилося для пом’ягшення пенсійної реформи. 4 рази Путін виступав після терактів, стільки ж звертався до школярів.



Путін до школярів звернувся 4 рази

Березень 2018 року – став рекордним. ВВП звертався до народу двічі – перед і після виборів. Офіційна причина – повідомити про рекордну підтримку народу.

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