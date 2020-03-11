На кону – понад 5 мільярдів доларів: скільки вимог МВФ ще залишається виконати Україні
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україні лишається виконати ще 2 вимоги Міжнародного валютного фонду. Загалом таких вимог було 8. Уряд планує зробити це за 2 – 3 тижні.
Як зауважив очільник уряду під час брифінгу 11 березня, діалог із МВФ є "доволі позитивним". Водночас Шмигаль запевнив, що курс уряду не змінився.
До теми! Співпраця України з МВФ: Зеленський та Шмигаль розповіли, що влада робить для цього
Ми мали напередодні конференц-зв’язок з керівництвом МВФ і домовились про продовження співпраці без змін будь-яких умов курсу. Ми просто рухаємося в тому контексті, який був,
– каже прем’єр.
За його словами, з 8 параметрів, які МВФ просив виконати, в української влади лишається 2.
"Ми їх сподіваємося виконати протягом 2 – 3 тижнів", – підсумував він.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що МВФ чекає від України:
- земельну реформу;
- банківський законопроєкт (про неможливість повернення банків ексвласникам).
Якщо Україна виконає всі вимоги МВФ, вона зможе отримати 5,5 мільярда доларів траншу макрофінансової допомоги.
Що відомо про перемовини України та МВФ: головне
- 7 грудня 2019 року Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на три роки.
- Попередньо її ухвалили ще у грудні 2019 року. Але остаточне погодження – за Радою директорів МВФ. Також воно залежатиме від виконання з боку України низки невідкладних дій.
- Очікували, що МВФ остаточно узгодить цю програму в лютому 2020 року, але процес затягнувся.
- Нещодавно Bloomberg повідомляв, що перемовини України з Міжнародним валютним фондом затягуються, зокрема, через відставку уряду Олексія Гончарука.
- 11 грудня уряд зареєстрував так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів ексвласникам.
- Згодом фінансовий комітет ради змінив текст законопроєкту, але як повідомляли ЗМІ, оновлену версію не погодив МВФ.
- Вже ексміністр фінансів Оксана Маркарова раніше заявляла, що у України є шанс випуститися з програми МВФ з 2023-го року.