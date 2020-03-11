На кону – понад 5 мільярдів доларів: скільки вимог МВФ ще залишається виконати Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україні лишається виконати ще 2 вимоги Міжнародного валютного фонду. Загалом таких вимог було 8. Уряд планує зробити це за 2 – 3 тижні.

Як зауважив очільник уряду під час брифінгу 11 березня, діалог із МВФ є "доволі позитивним". Водночас Шмигаль запевнив, що курс уряду не змінився.

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Ми мали напередодні конференц-зв’язок з керівництвом МВФ і домовились про продовження співпраці без змін будь-яких умов курсу. Ми просто рухаємося в тому контексті, який був,

– каже прем’єр.

За його словами, з 8 параметрів, які МВФ просив виконати, в української влади лишається 2.

"Ми їх сподіваємося виконати протягом 2 – 3 тижнів", – підсумував він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що МВФ чекає від України:

земельну реформу;

банківський законопроєкт (про неможливість повернення банків ексвласникам).

Якщо Україна виконає всі вимоги МВФ, вона зможе отримати 5,5 мільярда доларів траншу макрофінансової допомоги.

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