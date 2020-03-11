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      На кону – понад 5 мільярдів доларів: скільки вимог МВФ ще залишається виконати Україні

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      Україні залишається виконати лише 2 вимоги МВФ із 8, – Шмигаль / фото з відкритих джерел

      Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україні лишається виконати ще 2 вимоги Міжнародного валютного фонду. Загалом таких вимог було 8. Уряд планує зробити це за 2 – 3 тижні.

      Як зауважив очільник уряду під час брифінгу 11 березня, діалог із МВФ є "доволі позитивним". Водночас Шмигаль запевнив, що курс уряду не змінився.

      До теми! Співпраця України з МВФ: Зеленський та Шмигаль розповіли, що влада робить для цього

      Ми мали напередодні конференц-зв’язок з керівництвом МВФ і домовились про продовження співпраці без змін будь-яких умов курсу. Ми просто рухаємося в тому контексті, який був,
      – каже прем’єр.

      За його словами, з 8 параметрів, які МВФ просив виконати, в української влади лишається 2.

      "Ми їх сподіваємося виконати протягом 2 – 3 тижнів", – підсумував він.

      Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що МВФ чекає від України:

      • земельну реформу
      • банківський законопроєкт (про неможливість повернення банків ексвласникам).

      Якщо Україна виконає всі вимоги МВФ, вона зможе отримати 5,5 мільярда доларів траншу макрофінансової допомоги.

      Що відомо про перемовини України та МВФ: головне

      • 7 грудня 2019 року Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на три роки.
      • Попередньо її ухвалили ще у грудні 2019 року. Але остаточне погодження – за Радою директорів МВФ. Також воно залежатиме від виконання з боку України низки невідкладних дій.
      • Очікували, що МВФ остаточно узгодить цю програму в лютому 2020 року, але процес затягнувся.
      • Нещодавно Bloomberg повідомляв, що перемовини України з Міжнародним валютним фондом затягуються, зокрема, через відставку уряду Олексія Гончарука.
      • 11 грудня уряд зареєстрував так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів ексвласникам.
      • Згодом фінансовий комітет ради змінив текст законопроєкту, але як повідомляли ЗМІ, оновлену версію не погодив МВФ.
      • Вже ексміністр фінансів Оксана Маркарова раніше заявляла, що у України є шанс випуститися з програми МВФ з 2023-го року.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Транш МВФ МВФ Новини України
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