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Скільки вірян взяли участь у ході УПЦ МП: вражаюча різниця між даними поліції та церкви

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Поліція нарахувала 20 тисяч вірян на ході УПЦ МП
Поліція нарахувала 20 тисяч вірян на ході УПЦ МП / Українська правда

Як зазначає поліція, приблизно 20 тисяч вірян взяли участь у заході УПЦ Московського патріархату з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України. Водночас інформаційний відділ УПЦ називає цілком інші цифри.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланнями на департамент комунікації МВС та Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

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Про це 27 липня повідомив Сергій Яровий, перший заступник міністра внутрішніх справ.

За нашими даними участь у заході УПЦ Московського патріархату з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України у Києві взяли близько 20 тисяч. На місцях працювали п’ять тисяч поліцейських, нацгвардійців та фахівців ДСНС,
 – заявив Яровий.

За його словами, фактів виявлення заборонених речей на фільтраційних пунктах та провокацій та не зафіксовано.

"В цілому ситуація була спокійною та контрольованою. Особовий склад виконав всі поставлені завдання. Був незначний інцидент, коли трьох осіб затримали. Поліція зреагувала відповідним чином", – зазначив Яровий.

Проте Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ назвав цілком іншу кількість присутніх вірян. За їхніми даними, у хресній ході взяли участь 250 тисяч людей.

хресна хода
Хресна хода/ фото Дмитро Ларін

хресна хода
На ході помітили "опоблоківців", наприклад, Юрія Бойка


Вадима Новинського

хресна хода
Михайла Добкіна

Щодо затриманих, заступник голови НПУ Андрій Крищенко пояснив, що з ними була проведена профілактична бесіда. "У нас були обґрунтовані підозри, що ці особи могли вчинити провокації", – додав він.

хресна хода
Ймовірно, затримували членів організації "Братство" Дмитра Корчинського/ фото Ельдар Сарахман

Як зазначає поліція, заходи безпеки будуть посиленими у Києві і 28 липня, коли віряни УПЦ Київського патріархату пройдуть з Хресною ходою за єдину помістну церкву.

Теги: Новини України Поліція УПЦ МП Річниця Хрещення Русі Новини Києва
Джерело: 24 канал
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