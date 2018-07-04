09:09
4 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
  • субота
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєди
Вєсті Кремля
22:58, 3 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, 3 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Скільки вітамінів організм здатний запасти на майбутнє: інфографіка

276 Читать новость на русском
Вітамін В9 міститься в зеленій городині
Вітамін В9 міститься в зеленій городині / sapienstone.com

Літо вважають сезоном, коли можна запастися здоров’ям на весь майбутній рік. Багато людей намагаються наситити свій організм, стомлений неминучим весняним авітамінозом, мінералами і вітамінами.

Варто розуміти, що організм людини може засвоїти лише певну норму вітамінів і мінералів, пише BBC.

Читайте також: Які вітаміни здатні покращити зір: перелік

З провітаміну А в організмі людини утворюються активні форми. Провітамін А міститься в оранжевих та червоних овочів, оскільки вони містять червоні пігменти – каротиноїди та лікопен. Організм людини здатний накопичити А на 3-5 місяців наперед.

Щоб корисні овочі добре засвоювалися їх потрібно їсти із жирами. Варто пам’ятати, що готовий вітамін А в пігулках у надмірних дозах може бути токсичним.

Аскорбінова кислота або вітамін С міститься в усіх свіжих овочах та фруктах. 1,5 грама аскорбінової кислоти в печінці вистачить на 2 місяці. Якщо вживати понад норму (75 - 90 мг вітаміну С), то зайве буде виводитися нирками. Не варто перевищувати вживання цього вітаміну за 2 грами.

Дозу варто розраховувати так: один солодкий перець містить денну норму вітаміну.

Скільки вітамінів організм здатний запасти на майбутнє

Скільки вітамінів організм здатний запасти на майбутнє

Корисним для здоров’я є фолат або ж вітамін В9. Він запобігає раку та корисний для перебігу вагітності. Фолат руйнується в шкірі під дією сонця.

Вітамін В9 міститься в зеленій городині – кропі, броколі, зеленому горошку та інших бобових. У порції шпинату міститься третина денної дози, тож переїсти фолату важко.

Джерелом білогічноактивних сполук є рослинна їжа, вони корисні для судин, серця, мозку і підтримки молодості. До прикладу, це резвератрол, кверцетин та катехіни. Тіло ці речовини не здатні запасати на майбутнє.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Інфографіка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
сьогодні, 08:43 Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
Ілля Кенігштейн 190
Головні новини 3 липня: Отруєння дітей, Янукович на футболі та домовленості Порошенка в Сербії
сьогодні, 08:03 Головні новини 3 липня: Отруєння дітей, Янукович на футболі та домовленості Порошенка в Сербії
5566
"Путін боїться введення миротворців на Донбас": у Меджлісі назвали причину
сьогодні, 00:56 "Путін боїться введення миротворців на Донбас": у Меджлісі назвали причину
3898
У Німеччині назріває конфлікт через будівництво "Північного потоку-2"
3 липня, 23:43 У Німеччині назріває конфлікт через будівництво "Північного потоку-2"
4572
У Криму окупанти розпродали українські санаторії
3 липня, 22:57 У Криму окупанти розпродали українські санаторії
1077
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук