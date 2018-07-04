Скільки вітамінів організм здатний запасти на майбутнє: інфографіка

Літо вважають сезоном, коли можна запастися здоров’ям на весь майбутній рік. Багато людей намагаються наситити свій організм, стомлений неминучим весняним авітамінозом, мінералами і вітамінами.

Варто розуміти, що організм людини може засвоїти лише певну норму вітамінів і мінералів, пише BBC.

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З провітаміну А в організмі людини утворюються активні форми. Провітамін А міститься в оранжевих та червоних овочів, оскільки вони містять червоні пігменти – каротиноїди та лікопен. Організм людини здатний накопичити А на 3-5 місяців наперед.

Щоб корисні овочі добре засвоювалися їх потрібно їсти із жирами. Варто пам’ятати, що готовий вітамін А в пігулках у надмірних дозах може бути токсичним.

Аскорбінова кислота або вітамін С міститься в усіх свіжих овочах та фруктах. 1,5 грама аскорбінової кислоти в печінці вистачить на 2 місяці. Якщо вживати понад норму (75 - 90 мг вітаміну С), то зайве буде виводитися нирками. Не варто перевищувати вживання цього вітаміну за 2 грами.

Дозу варто розраховувати так: один солодкий перець містить денну норму вітаміну.

Скільки вітамінів організм здатний запасти на майбутнє



Корисним для здоров’я є фолат або ж вітамін В9. Він запобігає раку та корисний для перебігу вагітності. Фолат руйнується в шкірі під дією сонця.

Вітамін В9 міститься в зеленій городині – кропі, броколі, зеленому горошку та інших бобових. У порції шпинату міститься третина денної дози, тож переїсти фолату важко.



Джерелом білогічноактивних сполук є рослинна їжа, вони корисні для судин, серця, мозку і підтримки молодості. До прикладу, це резвератрол, кверцетин та катехіни. Тіло ці речовини не здатні запасати на майбутнє.

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