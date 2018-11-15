Скільки витратили США на війни за останні 20 років: вражаючі цифри

Протягом останніх 20 років Сполучені Штати Америки витратили приблизно 5,9 трильйонів доларів на ведення бойових дій.

Про це йдеться в результатах дослідження професора Браунівського університету Нети Крауфорд, зазначає Business Insider.

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В цю суму входять такі витрати: гроші, використані Пентагоном; витрати з боку Держдепартаменту, пов’язані з війною; кошти для ветеранів війни; відсотки по боргу за війни, а також робота із запобігання терористичним атакам і реагування на тероризм з боку міністерства внутрішньої безпеки.

За інформацією дослідження, всього внаслідок воєн загинули майже півмільйона людей. У результаті бойових дій загигинули понад 480 тисяч осіб, 244 тисячі з яких — мирні жителі. Приблизно 10 мільйонів – були змушені змінити своє місце проживання.

Окрім того, у звіті припускають, якщо війни будуть завершені до 2023 року, загальна сума витрат Сполучених Штатів складе щонайменше 6,7 трильйонів доларів.