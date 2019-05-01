Переможець виборів президента України Володимир Зеленський задекларував 143 мільйони гривень витрат на рекламу у першому турі виборів.

Рух ЧЕСНО проаналізував остаточний фінансовий звіт Зеленського і з'ясував, що кошти на ведення кампанії він переважно отримав з приватних внесків та фінансування партії.

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Зокрема, виборчий фонд Зеленського поповнювали: внески фізичних осіб – 71,7 мільйонів, від партії "Слуга Народу" – 65,9 мільйонів, власні кошти кандидата – 11,7 мільйонів, внески юридичних осіб – 7,1 мільйонів.

Серед приватних осіб, які профінансували виборчу кампанію кандидата – колеги з "95 Кварталу", члени "Команди Зеленського" та колишні нардепи.

Найбільше Зеленський витратив на телерекламу – близько 107 мільйонів (75% коштів). Його транслювали на ICTV – на 19 мільйонів, СТБ та 1+1 – по 17 мільйонів, ТРК "Україна" – 16,6 мільйонів, ІНТЕР – 13,7 мільйонів, Новий Канал – 10,5 мільйонів.

Ще 22,5 мільйонів (16% фонду) майбутній президент витратив на розміщення реклами на зовнішніх носіях.

До слова, його конкурент, чинний президент Петро Порошенко витратив на рекламу 585 мільйонів гривень і виступив єдиним донором власної виборчої кампанії. Найбільшу суму він витратив на рекламу на каналах ТРК "Україна", ІНТЕР, СТБ та Прямий – 329 мільйонів гривень (56% від усіх витрат).

Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.



