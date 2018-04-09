Скільки води пити, щоб залишатися здоровим: поради від МОЗ

Для того, щоб залишатися здоровим, щодня потрібно випивати достатню кількість води.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Часто люди недооцінюють вплив на самопочуття і здоров’я такої простої речі. Натомість від нормального водного балансу в організмі залежить, як ми себе почуваємо, мислимо та діємо", – зазначила урядовець.

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Наприклад, вода виконує функції амортизації та змащення суглобів, регулює температуру тіла та забезпечує живлення головного і спинного мозків. Також достатнє вживання води щодня допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку та всього організму.

При цьому потреби у воді залежать від вашого віку, фізичної активності, температури навколишнього середовища, стану здоров’я, а також статі.

Доросла активна людина може витрачати до 3 літрів води на день. Тож рекомендована добова норма варіюється в межах від 2,5 до 3,7 літра для чоловіків та близько 2 – 2,7 літра для жінок,

– пояснила Супрун.

Вона радить українцям вживати більше води в чистому вигляді, а також їсти більше овочів та фруктів.

"Це допоможе тримати водний баланс вашого організму в нормі й ви почуватиметеся значно краще", – додала урядовець.