21:34
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, сьогодні
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, сьогодні
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Скільки водіїв приїхали на львівську митницю, щоб розмитнити авто на єврономерах

      680 Читать новость на русском

      Закони щодо авто на єврономерах набрали чинності з 25 листопада. Упродовж 90 днів діятиме знижений коефіцієнт на акциз.

      "Євробляхарі" мають три місяці, щоб легалізуватися, сплативши акциз зі знижкою у 50 %. Та наразі ажіотажу на львівській митниці немає. За новим законом вже встигли розмитнитись 150 автівок з Європи, і поки що – жодної старшої 10 років. 

      Читайте також: Протести "євробляхерів": в Україні розблоковані всі кордони

      Львів'янин Борис розповів, що їздить Україною машиною на єврономерах. Дизельну дволітрову Audi 2006 року він пригнав з Литви. Водій розумів, що колись таки доведеться легалізувати нерозмитнений транспорт. Та такої процедури для автівок, яким понад 10 років і які не відповідають стандарту "Євро-5", просто не існувало.

      Експерти кажуть, що до процедури розмитнення допускають лише зняті з обліку в Європі транспорті засоби. Їх завозять в режимі імпорту, а не через "сірі" схеми, як більшість "євроблях".

      Щоб водії приїхали на розмитнення, потрібно спочатку придбати автомобіль. Оскільки закон набув чинності лише у неділю, то треба поїхати за кордон, вибрати й купити. Митне оформлення прогнозується на кінець цього тижня, або вже на наступний,
      – прокоментував начальник відділу митного оформлення Львівської митниці Андрій Бойцун.

      "Основна умова, яка дозволяє розмитнити чи легалізувати своє авто – надати документ, що підтверджує право власності", – запевнив співзасновник спілки "Доступне Авто" Станіслав Бучацький.

      Чимало машин на єврономерах потрапляли в Україну в режимі транзиту, тобто на 5-10 днів. Тепер водіям-українцям треба внести грошову заставу під час перетину, аби знову заїхати. Ця сума перевищує вартість самої автівки в три, а то й в чотири рази. Наразі охочих немає, як і черг на кордонах.

      Кордон черги
      Черг на кордонах немає

      За минулу добу українці вивезли до Польщі понад 100 машин в режимі транзиту: стоянки переповнені. 

      Легкових автомобілів майже ніде немає. Хто завжди через черги сумнівався, чи їхати з туристичною метою за кордон – ласкаво просимо, – зазначив начальник Львівської митниці Левко Прокіпчук.

      У власників авто на єврономерах є 180 днів до введення нових штрафів – законодавці дали час для того, щоб легалізуватися, або ж позбутись авто. Новий закон передбачає величезні штрафи: аж до 170 тисяч гривень. 

      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Держприкордонслужба Авто на єврономерах Новини Львова Новини України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як вуса рятують чоловіче життя
      сьогодні , 21:00 Як вуса рятують чоловіче життя
      Олександр Бевза 308
      Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 20:04 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
      635
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      сьогодні , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      749
      Законопослушная Украина и нелогичный Путин: как Трамп должен вмешатся в конфликт в Азовском море
      сьогодні , 20:00 Законопослушная Украина и нелогичный Путин: как Трамп должен вмешатся в конфликт в Азовском море
      Іван Яковина 685
      Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      сьогодні , 19:01 Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      Олена Булан 64560
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Стрілянина у трамваї сталася у Києві
      9 грудня 2016 , 12:41
      Помер справжній друг України – як відомі українці відреагували на смерть Збігнєва Бжезінського
       27 травня 2017 , 19:29
      В Украине уже работает первая платная дорога
       30 липня , 11:25
      Матч збірної України може прийняти Полтава
       19 жовтня , 18:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук