Скільки водіїв приїхали на львівську митницю, щоб розмитнити авто на єврономерах

Закони щодо авто на єврономерах набрали чинності з 25 листопада. Упродовж 90 днів діятиме знижений коефіцієнт на акциз.

"Євробляхарі" мають три місяці, щоб легалізуватися, сплативши акциз зі знижкою у 50 %. Та наразі ажіотажу на львівській митниці немає. За новим законом вже встигли розмитнитись 150 автівок з Європи, і поки що – жодної старшої 10 років.

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Львів'янин Борис розповів, що їздить Україною машиною на єврономерах. Дизельну дволітрову Audi 2006 року він пригнав з Литви. Водій розумів, що колись таки доведеться легалізувати нерозмитнений транспорт. Та такої процедури для автівок, яким понад 10 років і які не відповідають стандарту "Євро-5", просто не існувало.

Експерти кажуть, що до процедури розмитнення допускають лише зняті з обліку в Європі транспорті засоби. Їх завозять в режимі імпорту, а не через "сірі" схеми, як більшість "євроблях".

Щоб водії приїхали на розмитнення, потрібно спочатку придбати автомобіль. Оскільки закон набув чинності лише у неділю, то треба поїхати за кордон, вибрати й купити. Митне оформлення прогнозується на кінець цього тижня, або вже на наступний,

– прокоментував начальник відділу митного оформлення Львівської митниці Андрій Бойцун.

"Основна умова, яка дозволяє розмитнити чи легалізувати своє авто – надати документ, що підтверджує право власності", – запевнив співзасновник спілки "Доступне Авто" Станіслав Бучацький.

Чимало машин на єврономерах потрапляли в Україну в режимі транзиту, тобто на 5-10 днів. Тепер водіям-українцям треба внести грошову заставу під час перетину, аби знову заїхати. Ця сума перевищує вартість самої автівки в три, а то й в чотири рази. Наразі охочих немає, як і черг на кордонах.



Черг на кордонах немає

За минулу добу українці вивезли до Польщі понад 100 машин в режимі транзиту: стоянки переповнені.

Легкових автомобілів майже ніде немає. Хто завжди через черги сумнівався, чи їхати з туристичною метою за кордон – ласкаво просимо, – зазначив начальник Львівської митниці Левко Прокіпчук.

У власників авто на єврономерах є 180 днів до введення нових штрафів – законодавці дали час для того, щоб легалізуватися, або ж позбутись авто. Новий закон передбачає величезні штрафи: аж до 170 тисяч гривень.