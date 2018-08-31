Скільки втратили українські порти через дії Росії в Азовському морі: офіційні дані

Через дії Росії щодо українських суден в Азовському морі вантажопотік морського порту Маріуполя знизився на 10%, а Бердянська – на 20%.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян журналістам після участі у посвяті першокурсників Національного авіаційного університету у Києві, інформує кореспондент "Укрінформу".

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Ми бачимо прямі втрати для двох наших морських портів. Падіння вантажопотоку по Маріуполю – більше 10%, по Бердянську – більше 20%. Це серйозні цифри, і це – прямі втрати через дії Російської Федерації,

– наголосив він.

Міністр додав, що ця тема буде центральною на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Омелян зазначив, кількість затримок та арешту Російською Федерацією суден, які прямують з/до українських портів через Керченську протоку, на 17 липня становила 148 одиниць.

До слова, напередодні Держдепартамент США розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також у Держдепі звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.