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Скільки втратили українські порти через дії Росії в Азовському морі: офіційні дані

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Омелян розповів про втрати портів через дії РФ в Азовському морі
Омелян розповів про втрати портів через дії РФ в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

Через дії Росії щодо українських суден в Азовському морі вантажопотік морського порту Маріуполя знизився на 10%, а Бердянська – на 20%.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян журналістам після участі у посвяті першокурсників Національного авіаційного університету у Києві, інформує кореспондент "Укрінформу".

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Ми бачимо прямі втрати для двох наших морських портів. Падіння вантажопотоку по Маріуполю – більше 10%, по Бердянську – більше 20%. Це серйозні цифри, і це – прямі втрати через дії Російської Федерації,
– наголосив він.

Міністр додав, що ця тема буде центральною на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Омелян зазначив, кількість затримок та арешту Російською Федерацією суден, які прямують з/до українських портів через Керченську протоку, на 17 липня становила 148 одиниць.

До слова, напередодні Держдепартамент США розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також у Держдепі звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Зброя Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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