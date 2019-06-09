Скільки втратив "Приватбанк" через анексію Криму: приголомшлива сума

Після анексії Російською Федерацію Криму "Приватбанк" втратив зі своїх рахунків дев'ять мільярдів гривень.

Заступниця голови правління банку Галина Пахачук виданню "НВ.Бізнес" пояснила, що ця сума складається з втрат в Криму і боргів, пов'язані з колишніми власниками.

Читайте також: "Приватбанк" можуть знову визнати неплатоспроможним

"Окремий кейс Гаага – інвестиційний арбітраж проти Росії. Банк вже виграв справу по суті, в лютому 2019 року винесено проміжне рішення, тепер ми переходимо до завершення процесу і оцінки економічних збитків, які були нанесені Росією", – пояснила Пахачук.

Вона додала, що позов поданий на суму понад один мільярдів доларів.

Як розгортаються події щодо "Приватбанку" в Україні?Після того, як у банківській системі України сталася криза, 18 грудня 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Кабмін тоді послався на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" . Кабмін 16 травня оскаржив у суді скасування націоналізації "Приватбанку".