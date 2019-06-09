12:52
9 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ

      Скільки втратив "Приватбанк" через анексію Криму: приголомшлива сума

      1260 Читать новость на русском
      "Приватбанк"
      "Приватбанк" / rubryka.com

      Після анексії Російською Федерацію Криму "Приватбанк" втратив зі своїх рахунків дев'ять мільярдів гривень.

      Заступниця голови правління банку Галина Пахачук виданню "НВ.Бізнес" пояснила, що ця сума складається з втрат в Криму і боргів, пов'язані з колишніми власниками.

      Читайте також: "Приватбанк" можуть знову визнати неплатоспроможним

      "Окремий кейс Гаага – інвестиційний арбітраж проти Росії. Банк вже виграв справу по суті, в лютому 2019 року винесено проміжне рішення, тепер ми переходимо до завершення процесу і оцінки економічних збитків, які були нанесені Росією", – пояснила Пахачук.

      Вона додала, що позов поданий на суму понад один мільярдів доларів.

      Як розгортаються події щодо "Приватбанку" в Україні?Після того, як у банківській системі України сталася криза, 18 грудня 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Кабмін тоді послався на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". Кабмін 16 травня оскаржив у суді скасування націоналізації "Приватбанку".

      blog_ava
      Фальсифікований алкоголь з Донбасу постачають до Великобританії: що відомо
      сьогодні
      2315
      Теги: Приватбанк Фінанси Новини Криму Анексія Криму Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      сьогодні , 12:00 Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      Світові Медіа 384
      Головні новини 8 червня: напад на оператора 24 каналу, авто поліції збило дитину у Конотопі
      сьогодні , 09:05 Головні новини 8 червня: напад на оператора 24 каналу, авто поліції збило дитину у Конотопі
      3332
      Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти...
      сьогодні , 08:40 Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти...
      Блог Соцмережі 1061
      Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      8 червня , 22:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      Ірина Полицька 1729
      Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї
      8 червня , 22:00 Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї
      Володимир Патола
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук