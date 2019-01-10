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      Скільки вугілля щороку вивозить Росія з окупованого Донбасу

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      Скільки вугілля Росія вивозить з окупованого Донбасу
      Скільки вугілля Росія вивозить з окупованого Донбасу / Ілюстративне фото

      Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявив, що щороку Росія вивозить з окупованих територій Донбасу 2,8 мільйона тонн вугілля.

      Про це повідомляє прес-служба МінТОТ.

      Міністр зауважив, що до 2014 року Україна видобувала у Донецькій та Луганській областях близько 20 мільйонів тонн вугілля.

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      "І тепер ми можемо сказати, що Російська Федерація, не маючи власних ресурсів – і через санкції, і через необхідність здійснювати великі витрати на військово-промисловий комплекс, і через низку проблем у Сирії – логістичних і фінансових, – намагається знайти спосіб, як фінансувати себе та тимчасово окуповані території", – пояснив Черниш.

      За інформацією міністра, Росія використовує українські вугілля та газ на шельфі Чорного моря для підтримки режиму окупації.

      З частини окупованого Донбасу РФ щороку незаконно вивозить 2,8 мільйона тонн антрацитового вугілля, його вартість у перерахунку складає 288 мільйонів доларів. Це зухвалий грабіж українських територій та українського населення, оскільки надра – це власність народу України,
      – зазначив голова МінТОТ.

      До слова, через неможливість видобувати вугілля на окупованому Донбасі, у першій половині 2018 року Україна імпортувала 11,8 мільйона тонн вугілля та антрациту, що на 40,7% більше, ніж за той же час у 2017 році.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Вугільна промисловість Енергетика Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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