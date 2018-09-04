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Скільки європейці витрачають на громадський транспорт: цікава статистика

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Євростат визначив, скільки країни ЄС витрачають на громадський транспорт
Євростат визначив, скільки країни ЄС витрачають на громадський транспорт / Фото з відкритих джерел

У 2016 році державні витрати на транспорт у середньому серед країн-членів Європейського Союзу становили 1,9 % ВВП. Ця цифра є нижчою від показника 2015 року на 2,0%.

Такі дані наводить Євростат.

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Найвищий відсоток державних витрат на транспорт у 2016 році був у Люксембурзі (3,7% ВВП), Угорщині та Чеській Республіці (3,5%). Трьома державами-членами з найнижчим відсотком державних витрат на транспорт в 2016 році були Кіпр (0,6 %), Ірландія (1,1 %) і Мальта (1,2 %).

Державні витрати на транспорт передбачають діяльність корпорацій громадського транспорту, що належать до сектору державного управління. Сюди також зараховують будь-які субсидії або інвестиційні субсидії виробникам на ринку експлуатації громадського транспорту.

ЄС громадський транспорт статистика
Євростат визначив, скільки країни ЄС витрачають на громадський транспорт/ Джерело: ec.europa.eu

Показник формують також витрати на адміністрування, регулювання, будівництво і технічне обслуговування транспортної інфраструктури. До цієї групи належить автомобільний, водний, залізничний і повітряний транспорт, а також інфраструктура для транспортування товарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед автобусних перевезень із України до країн ЄС українці найчастіше користуються маршрутами до Польщі. Найбільш завантаженою є лінія Київ – Варшава.

Теги: статистика Євросоюз Транспорт
Джерело: 24 Канал
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