Скільки їде "швидка" на виклик в Україні: дослідження волонтерів

У кожному регіоні України протягом трьох діб волонтери спостерігали за роботою бригад "швидкої". Методологію дослідження та оцінки результатів розробили експерти ВООЗ.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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У відомстві зазначили, що групи спостерігачів працювали у 26 довільно обраних українських населених пунктах (з населенням більше 10 000 людей), на 30 підстанціях швидкої допомоги. Вони провели по 72 години чергування разом із бригадами і виїжджали переважно на виклики, що стосувались травми, втрати свідомості, скарг на серцево-судинні чи легеневі проблеми.



Середній час реагування швидкої на виклик 8,5 хвилин

Дослідження показало:

1) середній час реагування швидкої на виклик (з моменту отримання повідомлення бригадою і до першого контакту з пацієнтом) – 8,5 хвилин; – в межах 10 хвилин здійснюються 56% від усіх викликів; в межах 20 хвилин – здійснюються 94% від усіх викликів;

2) середній час перебування на місці події – 17 хвилин;

3) середній час транспортування до лікарні – 10 хвилин;

4) 53,7% невідкладних викликів закінчилися транспортуванням до лікарні та госпіталізацією пацієнтів.

5) препарати, які використовують при наданні екстреної медичної допомоги, не завжди мають доведену ефективність та доцільність використання в конкретних випадках.

Наприклад, найбільш поширений препарат, який застосовують при скаргах на біль у грудях, – магнезія (32,6% серед пацієнтів >40 років та 29,4% серед будь-якого віку). При цьому неефективність магнезії при гострому інфаркті міокарда, корекції серцевого ритму та позалікарняній зупинці кровообігу вже доведена науковцями.

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