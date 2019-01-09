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      Скільки їде "швидка" на виклик в Україні: дослідження волонтерів

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      Як швидко приїжджає "швидка"
      Як швидко приїжджає "швидка" / Фото з соцмереж

      У кожному регіоні України протягом трьох діб волонтери спостерігали за роботою бригад "швидкої". Методологію дослідження та оцінки результатів розробили експерти ВООЗ.

      Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. 

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      У відомстві зазначили, що групи спостерігачів працювали у 26 довільно обраних українських населених пунктах (з населенням більше 10 000 людей), на 30 підстанціях швидкої допомоги. Вони провели по 72 години чергування разом із бригадами і виїжджали переважно на виклики, що стосувались травми, втрати свідомості, скарг на серцево-судинні чи легеневі проблеми.

      Як швидко приїжджає швидка
      Середній час реагування швидкої на виклик 8,5 хвилин

      Дослідження показало:

      1) середній час реагування швидкої на виклик (з моменту отримання повідомлення бригадою і до першого контакту з пацієнтом) – 8,5 хвилин; – в межах 10 хвилин здійснюються 56% від усіх викликів;  в межах 20 хвилин – здійснюються 94% від усіх викликів;

      2) середній час перебування на місці події – 17 хвилин;

      3) середній час транспортування до лікарні – 10 хвилин;

      4) 53,7% невідкладних викликів закінчилися транспортуванням до лікарні та госпіталізацією пацієнтів.

      5) препарати, які використовують при наданні екстреної медичної допомоги, не завжди мають доведену ефективність та доцільність використання в конкретних випадках.

      Наприклад, найбільш поширений препарат, який застосовують при скаргах на біль у грудях, – магнезія (32,6% серед пацієнтів >40 років та 29,4% серед будь-якого віку). При цьому неефективність магнезії при гострому інфаркті міокарда, корекції серцевого ритму та позалікарняній зупинці кровообігу вже доведена науковцями.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Медицина Міністерство охорони здоров’я Ліки
      Джерело: Здоров'я 24
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