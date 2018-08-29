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Скільки за годину заробляють Маск, Цукерберг та Безос: приголомшливі суми

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Джефф Безос заробляє 4 мільйони доларів щогодини
Джефф Безос заробляє 4 мільйони доларів щогодини / Фото з відкритих джерел

Журналісти Business Insider сформували рейтинг з 9 найбагатших підприємців США, а також підрахували скільки ці люди заробляють щогодини. На першому місці опинився Джефф Безос (власник Amazon), який щогодини заробляє по 4 мільйони доларів.

Про це пише видання ain.ua.

За основу журналісти взяли показники річного прибутку, а також вартість їхніх активів за оцінкою Forbes. Щоб отримати приблизну годину доходу, розрахували різницю між прибутками мільярдера в 2017 і 2018 роках, а потім розділили на 8 760 – це кількість годин у році.

Читайте також: Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети

Окрім Безос, більше мільйона за годину заробляють також Марк Цукерберг (СЕО Facebook) та Еліс Уолтон (власниця мережі магазинів Wolmart).

Очільник SpaceX та Tesla Ілон Маск займає у цьому рейтингу 6 місце. Щогодини підприємець заробляє близько 685 тисяч доларів.

Найбагатші люди США

Найбагатші люди США

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Теги: Інтернет Техно Amazon Ілон Маск Марк Цукерберг
Джерело: 24 Канал
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