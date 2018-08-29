Скільки за годину заробляють Маск, Цукерберг та Безос: приголомшливі суми

Журналісти Business Insider сформували рейтинг з 9 найбагатших підприємців США, а також підрахували скільки ці люди заробляють щогодини. На першому місці опинився Джефф Безос (власник Amazon), який щогодини заробляє по 4 мільйони доларів.

Про це пише видання ain.ua.

За основу журналісти взяли показники річного прибутку, а також вартість їхніх активів за оцінкою Forbes. Щоб отримати приблизну годину доходу, розрахували різницю між прибутками мільярдера в 2017 і 2018 роках, а потім розділили на 8 760 – це кількість годин у році.

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Окрім Безос, більше мільйона за годину заробляють також Марк Цукерберг (СЕО Facebook) та Еліс Уолтон (власниця мережі магазинів Wolmart).

Очільник SpaceX та Tesla Ілон Маск займає у цьому рейтингу 6 місце. Щогодини підприємець заробляє близько 685 тисяч доларів.

Найбагатші люди США

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