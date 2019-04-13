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      Скільки за перший тур виборів президента України заробили члени ЦВК

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      Зарплати членів ЦВК за роботу у першому турі виборів президента
      Зарплати членів ЦВК за роботу у першому турі виборів президента / Ілюстративне фото

      Члени Центральної виборчої комісії заробили за березень, в якому організували і провели перший тур виборів президента, від 194 до 243 тисяч гривень.

      Так, голова ЦВК Тетяна Сліпачук заробила 222 тисячі гривень, повідомив секретаріату ЦВК на запит "Українських Новин".

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      З отриманої Сліпачук суми по 53 тисячі гривень склали оклад і надвабка за інтенсивність праці, 37 тисяч гривень – персональна надбавка, 79 тисяч гривень – премія.

      Заступники голови ЦВК Євген Радченко та Олег Конопольський за місяць отримали 219 тисяч і 214 тисяч гривень відповідно. А секретар комісії Наталія Бернацька у березні заробила 212 тисяч гривень.

      Серед інших 12 членів ЦВК нижчою зарплата була тільки у чотирьох – від 193 тисяч 8 гривень до 200 тисяч 600 гривень.

      При цьому в 7 членів ЦВК за березень зарплата була вищою, ніж у голови комісії – від 222 тисяч 500 гривень до 243 тисяч гривень.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики ЦВК Зарплата Гроші
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