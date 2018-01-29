Скільки залізничних квитків українці купують онлайн: вражаюча цифра

В Україні з кожним роком більшає кількість залізничних квитків, які люди купують онлайн.

Як повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, лише у 2017 році пасажири купили 21,9 мільйона квитків. Це на 6 мільйонів більше, аніж рік до того.

Читайте також: В "Укрзалізниці" розповіли, чому ціни на квитки можуть серйозно подорожчати

Варто відзначити, що таким чином 41 відсоток квитків від загального продажу було придбано через електронні сервіси.

Кількість квитків, які купили онлайн

До слова, з 2008 року онлайн оформлено майже 65 мільйонів квитків.