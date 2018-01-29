Скільки залізничних квитків українці купують онлайн: вражаюча цифра
06:44, сьогодні 281 Читать новость на русском
В Україні з кожним роком більшає кількість залізничних квитків, які люди купують онлайн.
Як повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, лише у 2017 році пасажири купили 21,9 мільйона квитків. Це на 6 мільйонів більше, аніж рік до того.
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Варто відзначити, що таким чином 41 відсоток квитків від загального продажу було придбано через електронні сервіси.
Кількість квитків, які купили онлайн
До слова, з 2008 року онлайн оформлено майже 65 мільйонів квитків.
Джерело: 24 Канал
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