Скільки заробив Путін у 2017 році: названа офіційна сума

У 2017 році президент Росії Володимир Путін заробив більше 18,7 мільйона рублів. А роком раніше прибуток господаря Кремля склав 8,86 мільйона рублів.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на декларацію Путіна.

Так, згідно з декларацією, у власності у Путіна більше немає земельної ділянки площею 1500 квадратних метрів, яку він вказував у декларації за 2016 рік.

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Як і раніше, президент Росії володіє квартирою площею 77 квадратних метрів і гаражем. Окрім того, в користуванні Путіна є ще одна квартира площею 153,7 квадратних метра з гаражним місцем площею 18 квадратних метрів.

Згідно з документами, глава Кремля також володіє двома автомобілями – "ГАЗ М21", "Нива" і причепом "Скіф".

Також зазначається, що у 2015 році президент Росії заробив 8,86 мільйона рублів, а в 2014 році дохід Путіна склав 7,654 мільйона рублів. У 2015 році Путін вирішив урізати собі зарплату на 10%.