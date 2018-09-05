Скільки заробив у серпні директор НАБУ Ситник та його заступники: деталі у цифрах

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заробив за серпень 162 тисячі 251 гривні.

Про це інформує "Слово і діло".

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Заробіток Ситника – 86 тисяч гривень, за вислугу років – майже 26 тисяч гривень, за ранг – 654 гривені за доступ до державної таємниці – 8 тисяч 649 гривень, відпускні – майже 41 тисяча гривень.

Його перший заступник Гізо Углава заробив 113 тисяч гривень. Оклад Углави – 61 тисяча гривень, за вислугу років – 9 тисяч гривень, за доступ до держтаємниці – 6 тисяч гривень, за ранг – майже 364 гривні, відпускні – 36 тисяч гривень.



Гізо Углава

Заступниці Тетяні Варварській нарахували 127 тисяч гривень. Її оклад становив 84 тисячі тисячі гривень, за вислугу років – майже 34 тисячі гривень, за доступ до державної таємниці – майже 9 тисяч гривень, за ранг – 600 гривень.



Тетяна Варварська

Анатолій Новак заробив у липні майже 142 тисячі гривень. Оклад заступника голови НАБУ склав майже 85 тисяч гривень, за вислугу років – майже 34 тисячі гривень, за доступ до держтаємниці – майже 9 тисяч гривень, за спеціальне звання – 2,4 тисячі гривень, за науковий ступінь – майже 13 тисяч гривень.



Анатолій Новак