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      Скільки заробив Віталій Кличко та його заступники за жовтень: вражаючі суми

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      Скільки заробив Кличко та його заступники за жовтень
      Скільки заробив Кличко та його заступники за жовтень / Наш день

      Мер Києва Віталій Кличко та його підопічні отримали зарплату за жовтень. Виявилося, що деякі заступники Кличка отримали більше, ніж їхній керівник.

      Про це повідомили в апараті Київської міської держадміністрації, йдеться на сайті 44.ua.

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      Мер Києва за 22 робочих дні отримав зарплату у сумі майже 40 тисяч гривень (39,3 тисячі гривень), з яких 16 тисяч гривень склала надбавка за інтенсивність праці, а 7 тисяч гривень – надбавка за вислугу років. Цікаво, що на відміну від своїх заступників, премію Віталій Кличко не заслужив.

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      Зарплата Віталія Кличка за жовтень

      Проте його перший заступник Микола Поворозник за жовтень отримав понад 51 тисячу гривень. Сюди увійшла і щомісячна премія, що склала 14 тисяч гривень, а також надбавки за інтенсивність праці та вислугу років. Цікаво, що Поворознику нарахували більше 2 тисяч гривень за невідомі інші роботи.

      Зарплата Миколи Поворозника за жовтень
      Зарплата Миколи Поворозника за жовтень

      Інші три заступники – Олександр Спасибко, Валентин Мондрієвський і Петро Пантелеєв – за роботу в середньому отримали від 40 до 43 тисяч гривень. І вони не обійшлися без премій та грошових надбавок. А менше за всіх заробили В'ячеслав Непоп – 37 тисяч гривень і Дмитро Давтян – 38, 5 тисяч гривень. 

      Теги: Новини України Новини Києва Гроші КМДА Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
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