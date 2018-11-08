Скільки заробив Віталій Кличко та його заступники за жовтень: вражаючі суми

Мер Києва Віталій Кличко та його підопічні отримали зарплату за жовтень. Виявилося, що деякі заступники Кличка отримали більше, ніж їхній керівник.

Про це повідомили в апараті Київської міської держадміністрації, йдеться на сайті 44.ua.

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Мер Києва за 22 робочих дні отримав зарплату у сумі майже 40 тисяч гривень (39,3 тисячі гривень), з яких 16 тисяч гривень склала надбавка за інтенсивність праці, а 7 тисяч гривень – надбавка за вислугу років. Цікаво, що на відміну від своїх заступників, премію Віталій Кличко не заслужив.



Зарплата Віталія Кличка за жовтень

Проте його перший заступник Микола Поворозник за жовтень отримав понад 51 тисячу гривень. Сюди увійшла і щомісячна премія, що склала 14 тисяч гривень, а також надбавки за інтенсивність праці та вислугу років. Цікаво, що Поворознику нарахували більше 2 тисяч гривень за невідомі інші роботи.



Зарплата Миколи Поворозника за жовтень

Інші три заступники – Олександр Спасибко, Валентин Мондрієвський і Петро Пантелеєв – за роботу в середньому отримали від 40 до 43 тисяч гривень. І вони не обійшлися без премій та грошових надбавок. А менше за всіх заробили В'ячеслав Непоп – 37 тисяч гривень і Дмитро Давтян – 38, 5 тисяч гривень.