Скільки заробляли українці в 2018 році: неочікувані цифри

Головний кошторис нардепи прийняли. Попри те, що бюджет в основному орієнтований на погашення мільярдних боргів урядовці гарантують зростання мінімалок. Утім в інфляції свої плани, тому зростання заробітків в Україні не означає покращення.

9100 гривень – така середня зарплата українця у 2018 році. Читайте також: Наскільки зросла вартість комунальних послуг в Україні за п'ять років: космічні цифри 23,95% громадян отримує приблизно мінімальну зарплату в місяць у сумі 3723 гривень. 7,9% українців, які працюють отримують менше мінімалки. Тобто це 1 мільйон 254 тисячі громадян.

Зарплата Понад 10 тисяч гривень заробітної плати отримує кожен п'ятий українець.

Заробітна плата в Україні За останні 4 роки зарплата середньостатистично українця зросла у 2,5 раза.

Зарплата середньостатистично українця зросла у 2,5 раза Однак через інфляції по факту зменшилась на 21%.