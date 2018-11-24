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      Скільки заробляли українці в 2018 році: неочікувані цифри

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      Головний кошторис нардепи прийняли. Попри те, що бюджет в основному орієнтований на погашення мільярдних боргів урядовці гарантують зростання мінімалок. Утім в інфляції свої плани, тому зростання заробітків в Україні не означає покращення.

      9100 гривень – така середня зарплата українця у 2018 році.

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      23,95% громадян отримує приблизно мінімальну зарплату в місяць у сумі 3723 гривень. 7,9% українців, які працюють отримують менше мінімалки. Тобто це 1 мільйон 254 тисячі громадян.

      зарплата
      Зарплата

      Понад 10 тисяч гривень заробітної плати отримує кожен п'ятий українець.

      зарплата
      Заробітна плата в Україні

      За останні 4 роки зарплата середньостатистично українця зросла у 2,5 раза.

      зарплата
      Зарплата середньостатистично українця зросла у 2,5 раза

      Однак через інфляції по факту зменшилась на 21%.

      Теги: Новини України Гроші Мінімальна зарплата
      Джерело: 24 канал
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