Скільки зароблятиме Ребров у "Ференцвароші"

Сергій Ребров, який очолив угорський "Ференцварош", зароблятиме значно менше, аніж у попередньому клубі – "Аль Ахлі" із Саудівської Аравії.

За даними Sport.ua, зарплата Реброва за сезон складатиме 1,5 мільйона євро. При цьому офіційно деталі угоди Реброва та угорського клубу не розголошуються.

Читайте також: І сміх, і гріх. Стало відомо, скільки заробляють тренери "Шахтаря", "Динамо" та інших клубів УПЛ

Варто зазначити, що у "Аль Ахлі" Ребров заробляв 2,4 мільйони євро за сезон.

Нагадаємо, у середу, 22 серпня, Сергій Ребров офіційно очолив "Ференцварош". Додамо, що у команді виступає українець Іван Петряк, який вже відзначився тричі за п’ять матчів за клуб з Будапешту.

До цього ЗМІ писали, що Ребров може очолити польску "Легію", але сторони не домовилися щодо розміру зарплати.