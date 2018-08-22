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Скільки зароблятиме Ребров у "Ференцвароші"

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Сергій Ребров
Сергій Ребров

Сергій Ребров, який очолив угорський "Ференцварош", зароблятиме значно менше, аніж у попередньому клубі – "Аль Ахлі" із Саудівської Аравії.

За даними Sport.ua, зарплата Реброва за сезон складатиме 1,5 мільйона євро. При цьому офіційно деталі угоди Реброва та угорського клубу не розголошуються.

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Варто зазначити, що у "Аль Ахлі" Ребров заробляв 2,4 мільйони євро за сезон.

Нагадаємо, у середу, 22 серпня, Сергій Ребров офіційно очолив "Ференцварош". Додамо, що у команді виступає українець Іван Петряк, який вже відзначився тричі за п’ять матчів за клуб з Будапешту.

До цього ЗМІ писали, що Ребров може очолити польску "Легію", але сторони не домовилися щодо розміру зарплати.

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Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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