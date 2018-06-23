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Скільки заробляє Chanel: подробиці

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Chanel
Chanel / GettyImages

Вперше в історії з 1910 року модний Дім Chanel опублікував повну фінансову звітність.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Зазначається, що чистий прибуток Chanel – 1,79 млрд. доларів. Зростання рік до року – 18,6%.

Загалом виручка у 2017 році збільшилася на 11,5%, склавши 9,62 млрд. доларів, що куди більше, ніж у конкурентів Gucci і Hermès.

Наші сильні фінанси дозволяють нам залишатися незалежною компанією і фокусуватися на довгостроковому розвитку,
– зазначив головний фінансовий директор Chanel Філіп Блонд.

Перевершив такий прибуток тільки Louis Vuitton. Його виручка оцінюється в 11 млрд.доларів.

Крім того, виручка групи LVMH, в яку входить Louis Vuitton, склала 49,3 млрд. доларів.

Теги: Мода LifeStyle Chanel Гроші
Джерело: 24 Канал
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