Скільки заробляє київське метро на перевезенні пасажирів: несподівані дані

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" у 2017 році отримало від перевезення пасажирів близько 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомив начальник метрополітену Віктор Брагінський, пише "Економічна правда".

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Так, у 2017 році метрополітеном скористалося 498 мільйонів пасажирів. Кожен четвертий пасажир – пільговик.

З коштів, отриманих від перевезення пасажирів, 1,2 мільярда гривень пішло на зарплати, ще 400 мільйонів – на оплату за електроенергію.

Уже маємо дефіцит 100 мільйонів гривень. Для компенсації різниці в тарифах ми отримали дотацію з міського бюджету. Це дозволило нам повністю розрахуватися з "Київенерго",

– зазначив Брагінський.

Нагадаємо, у Києві осучаснили вагони метрополітену. Відтепер пасажири бачитимуть, у якій частині міста перебувають. Локація відображатиметься на новеньких моніторах. Окрім цього, кожен вагон обладнають відеокамерами.