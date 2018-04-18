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Скільки заробляє Софія Ротару за виступ: названо шалену суму

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Скільки заробляє Софія Ротару на корпоративах?
Скільки заробляє Софія Ротару на корпоративах? / Фото з Іnstagram

Народна артистка України Софія Ротару у свої 70 років не припиняє виступати з сольною програмою. Співачка бере участь у корпоративах, а також співає на закритих вечірках.

Про це розповів концертний директор артистки Сергій Лавров в інтерв'ю російському виданню Sobesednik.

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За його словами, Ротару продовжує працювати в різних містах Росії та Балтії на корпоративах, а також у неї плановані кілька концертів у Німеччині.

Лавров також озвучив, скільки заробляє артистка. Концертний директор заявив, що Ротару заробляє за кілька виконаних пісень по 25-30 тисяч євро.

"Ми ніколи не хизувалися, що у нас по 20 корпоративів в місяць. Але п'ять-шість, іноді десять закритих виступів у місяці є. Плюс Софія Михайлівна бере участь у різних фестивалях. За дві-три пісні організатори готові заплатити достойно. Мінімум 25-30 тисяч євро за дві-три пісні", – сказав Лавров.

Додамо, що свій ювілей Софія Ротару святкувала у Сардинії в сукні-вишиванці від Віти Кін вартістю в майже 49 тисяч гривень.

Теги: LifeStyle Новини України Музика Гроші Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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