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      Скільки заробляють керівники державних компаній: ТОП-30

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      Які зарплати у керівників державних компаній
      Які зарплати у керівників державних компаній / Фото з відкритих джерел

      Топ-менеджери найбільших державних компаній зароблять більше мільйона гривень у рік. Найбільш оплачуваним керівником держкомпанії "Нафтогаз" залишається Андрій Коболєв.

      Журналісти "Економічної правди" розіслала запити до прес-служб 30 державних підприємств з проханням надати інформацію про рівень заробітної плати, але відповіли лише 12.

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      З 12 підприємств частина порадила шукати інформацію про заробітну плату керівника на сайті НАЗК. Тож тільки у 7 підприємствах надали вичерпну відповідь.

      Найбільш оплачуваним топ-менеджером держкомпанії залишається Андрій Коболєв. Його місячна заробітна плата сягає більше 2 мільйонів гривень в місяць, а загальний річний показник становить 47,1 мільйонів гривень.

      Декларації у Коболєва немає. Все ж він визнає, що його місячна зарплата у цифровому вигляді – "це більше семи цифр після коми". З 2019 року Коболєв зобов’язався перераховувати всю свою заробітну плату з Нафтогазу на благодійність. За січень, лютий та березень він перерахував на благодійність 3,29 мільйонів гривень.

      Середня заробітна плата в Україні – 10 тисяч 300 гривень.

      На другому місці за рівнем заробітної плати – керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов. За даними НАЗК, його річний дохід за 2018 рік становив 9,749 мільйонів гривень, тобто приблизно по 606,2 тисяч гривень в місяць.

      Третє місце посів голова "Енергоатома" Юрій Недашковський. Він керує підприємством з 2014 року. Його річний дохід у 2018 році становив 7,266 мільйонів гривень, тобто 605 тисяч 512 гривень в місяць.

      Які зарплати у керівників державних компаній: ТОП-30

      зарплата керівників держпідприємств
      Інфографіка "Економічної правди"
       

       

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      Теги: Новини України Гроші Зарплата Андрій Коболєв Нафтогаз Укрзалізниця
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